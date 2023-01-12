يعد برج القوس من الأبراج النارية، وشخصية مواليد هذا البرج تختلف عن باقي الأبراج الأخرى، فطبيعته النارية تؤثر على تصرفاته فهو سريع الغضب ولسانه سليط وكلامه جريء وقد يجرح من حوله بإلقاء الكلام الجارح، لكنه يهدأ بسرعة وقد يقدم الاعتذارات عندما يراجع نفسه ويترك الأثر الطيب في نفوس الآخرين، وخلال هذا المقال سنتعرف على كيفية التعامل مع برج القوس عند الغضب.

برج القوس عند الغضب للرجل

عندما يشعر مواليد برج القوس الرجال بالغضب فإن العصبية الشديدة تسيطر على أقوالهم وأفعالهم، وعلى شريكته أن تتعرف على بعض التصرفات التي يتصرف بها رجل برج القوس عندما يغضب التي سنذكرها فيما يلي:

يتصرف بعقلانية

معظم رجال برج القوس ليسوا عاطفيين بشكل مفرط في معظم الأوقات، وهذا يعني أنهم لا يغضبون كثيراً، وقد يكون من الصعب على شريكة رجل برج القوس أن تعرف بأنه غاضب أو منزعج لأنه يكبت مشاعره السلبية عندما يشعر بالحزن أو الغضب ويحاول أن يتجاهلها.

وفي بعض الأحيان لا يستطيع رجل برج القوس أن يُخفي مشاعره السلبية لكنه نادراً ما يغضب، وإن غضب يتصرف بطريقة مجنونة وعنيفة، وعلى الرغم من عصبيته الشديدة فإنه بعد أن يهدأ قد يتظاهر كما لو لم يحدث شيء فإنه يحتاج وقتاً قصيراً حتى يعود لطبيعته اللطيفة ويتصرف كأنه لم يغضب خلال الجدال.

يخفي مشاعره

سيحاول رجل برج القوس أن يخفي مشاعره، ولن يخبر شريكته بأنه حزين أو غاضب في كل مرة يصاب فيها بالغضب، فهو يريد أن يظهر قوياً أمامها وأمام من حوله ولا يريد أن يعتقد الآخرين بأنه عاطفي بشكل كبير، لذلك فإنه يخفي مشاعره معظم الوقت وإن انزعج من أمر بسيط فإنه سيحاول تجاهله، لكنه قد يصاب بالإحباط بشكل كبير مما يؤثر على تصرفاته بشكل سلبي.

ينسحب ويصمت

عندما يكون رجل برج القوس منزعجاً فعادة ما ينسحب ولا يجادل، لأنه يشعر بالحرج من أفعاله عندما يغضب وغالباً ما يندم على أفعاله.

يحتاج رجل برج القوس إلى بعض الوقت حتى يهدأ ويستطيع السيطرة على نفسه فهو يكره أن يفقد أعصابه لذلك فإنه ينسحب عندما يشعر بأنه سيفقد السيطرة على أعصابه وقبل أن يغضب.

صارِم وقاسٍ

يمكن أن يكون رجل برج القوس قاسياً للغاية عندما يغضب، فمزاجه يجعله لئيماً وقد يقول أشياء مؤذية أثناء الجدال، إذ سيفكر فيما سيقوله لمن تسبب بغضبه حتى يؤذيه ويجعله يشعر بالغضب كما فعل.

يتصرف رجل برج القوس بطريقة فظة عندما يغضب وقد يُفاجأ من حوله بتصرفاته عندما يغضب، لأنه عادةً ما يكون لطيفاً ويتصرف بطريقة مثالية مع من هم حوله.

قد يتفوه رجل برج القوس بأشياء لا يعنيها عندما يغضب لكنه يقولها لأنه يريد أن يُضايق من أزعجه.

يكون أكثر صراحة

قد يكون رجل برج القوس أكثر صراحة من المعتاد عندما يكون غاضباً ولن يتصرف بالطريقة اللطيفة المعتادة، على الرغم من ذلك إلا أنه يحاول أن لا يكون قاسياً فيما يقوله لكنه قد يفقد السيطرة وقد يتصرف بطريقة عدوانية ويتصرف بفظاظة.

يريد تقديم الاعتذار له

ما يريد برج القوس الرجل سماعه بعد إغضابه هو تقديم الاعتذار له، فغالباً ما يغفر الإهانات البسيطة بسهولة، وإذا حدث جدال فمن المحتمل أن رجل برج القوس سوف يسامح من جرحه بعد الاعتذار له وهذه علامة على أنه قد تخطى كل ما حدث.

فرجل برج القوس لا يريد أن يبقى غاضباً ممن حوله وخاصةً شريكته. فهو سوف يسامح الناس مراراً وتكراراً، حتى لو كانوا يؤذونه باستمرار.

لا يحمل ضغينة

رجل برج القوس عنيد جداً، لكن هذا لا يعني أنه سيبقى غاضباً إلى الأبد فهو لا يحمل ضغائن لمن حوله، وقد يكون غاضباً لبضع ساعات أو أيام، ولكن بمجرد أن يهدأ فإنه سينسى ما حدث. [1]

برج القوس عند الغضب للمرأة

عندما تغضب امرأة برج القوس من شريكها أو إن حدث أمر أزعجها فإنها تتصرف بطريقة مختلفة عن المعتاد، سنتعرف عليها فيما يلي:

تحتاج إلى قضاء وقتٍ كافٍ لوحدها: منح امرأة برج القوس عندما تغضب الوقت الكافي حتى تهدأ، فهي لن تحتاج إلى وقت كبير حتى تستعيد طاقتها لكنها ستقدر تركها وحيدة قليلاً حتى تفكر بشكل أفضل وتحلل الأمور وتكتشف الخطأ، وستعتقد بأن الشخص الذي قام بإزعاجها يحترم حدوده ويمنحها المساحة التي تحتاجها حتى تعود كما كانت.

تكره المواجهة: تتجنب امرأة برج القوس القتال أثناء الجدال لذلك تتجنب المواجهة وخاصة إن حصلت مشكلة مع شريكها فإنها تتجنب الجدال معه لأنها تحاول أن تتصرف بطريقة عقلانية وتحاول أن لا تجرحه بكلامها عندما تكون غاضبة.

تهدأ بسرعة: على الرغم من أن مزاج امرأة برج القوس قد يكون سيئاً للغاية إلا أنها لا تبقى على هذا النحو لفترة طويلة، وعادةً ما تتغلب على غضبها بسرعة فهي تكره الشعور بالغضب.

تبحث عن الحقيقة: تمتلك امرأة برج القوس إحساساً قوياً بالعدالة وتكره الظلم، لكنها عند الغضب تتصرف بطريقة غير لبقة وتكون فظة لذلك قد تتصرف بطريقة تؤذي الآخرين.

تنسحب: عندما شعور برج القوس المرأة بالأذى فإنها تنسحب وتكره الجدال والنقاش، وتنعزل عن الآخرين وتفكر بهدوء تحاول أن تهدأ وبعد أن تتحسن تعود فوراً إلى طبيعتها المرحة واللطيفة.

تكبت مشاعرها: عندما تشعر امرأة برج القوس بالغضب والحزن فإنها تتظاهر وكأن كل شيء على ما يرام، لكنها قد تتصرف بطريقة باردة مع الآخرين من حولها.

تنعزل عن المحيط: تحتاج امرأة برج القوس إلى تركها بمفردها عندما تشعر بالغضب، فهي تفضل الصمت ولا تتحدث بسهولة عما يزعجها لأنها تجد صعوبة في الشرح عندما تغضب.

تنتقد الآخرين: عندما تغضب امرأة برج القوس فإنها تقول أشياء لا تقصدها وقد تنتقد من أساء إليها بطريقة تزعجه. [2]

كيف أتعامل مع برج القوس عند الغضب

سنقدم فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تحسن العلاقة بين برج القوس عند الغضب والآخرين من حوله:

التحدث معه بطريقة مباشرة فمولود برج القوس يُقدّر من يطرح الموضوع مباشرة، ويتقبل المحادثة المفتوحة حول ما حدث، لكن يجب اختيار الوقت المناسب وأن يكون الحديث على انفراد.

التحدث بصدق حول المشكلة وذلك لكسب ثقة مولود برج القوس وحتى يسامح من أساء إليه فهو يحترم الشخص الصريح.

تحمل المسؤولية إن قام الطرف الآخر بإيذاء مشاعر برج القوس وإخباره بصراحة عن الخطأ فهو يحب الأشخاص النزيهين الذين يعترفون بأخطائهم ويتحملون مسؤولية ما حدث.

الاعتذار لبرج القوس إن حدثت مشكلة وكان الطرف الآخر تسبب في إزعاجه.

عدم تكرار الخطأ على الرغم من أن مولود برج القوس شخص متسامح بدرجة كبيرة إلا أنه يفقد ثقته بالآخرين إن كرروا نفس الأخطاء مراراً وتكراراً لكنه سيتعامل معهم بطريقة لطيفة.

التحدث معه بإيجاز وبشكل مباشر واختيار كلمات سكون لها تأثير كبير على مولود برج القوس.

تجنب إلقاء اللوم عليه فإن مولود برج القوس سيشعر بعدم احترام الطرف الآخر له لذلك قد لا يسامح من أساء إليه. [3]

تعرفنا خلال هذا المقال على كيفية التعامل مع برج القوس عند الغضب، يعد مواليد هذا البرج من أكثر الأشخاص هدوءاً وعقلانية ويمكنهم مسامحة من أساء إليهم بسهولة.

قد يهمك أيضا