خطوات العناية الصحية بالشعر بعد غسله.. «تخلصك من الشعور بالصداع»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عند غسل الشعر تحرص العديد من السيدات على سرعة تجفيفه خاصة عند الاستعداد للخروج من المنزل، والتخلص من الماء الزائد الذي يوجد به سريعا، ما قد يسبب العديد من المشكلات من بينها الشعور بصداع الرأس عند الخروج في الهواء.

ولسرعة تجفيف الشعر من الماء الزائد بعد غسله قبل الخروج من المنزل، هناك مجموعة من الخطوات الصحية التي تساهم في الأمر، حسب ما ذكرها موقع «wikihow» العالمي.

1- التجفيف الصحيح بالمنشفة

بعد غسل الشعر، تقوم العديد من السيدات بفرك شعورهن حتى يجف جيدًا لإزالة الماء الزائد، إذ يقومون بذلك من خلال لف الجزء العلوي من الرأس بالمنشفة بقوة، لكن هذه خطوة ليست صحيحة، فبدلًا من ذلك، ينصح خبراء عناية الشعر بالتدليك على الشعر بلطف من خلال المنشفة، مع لفها بشكل غير محكم حول الشعر، وإبقاءها لعدة دقائق لإزالة الماء الزائد.

2- وضع بلسم الشعر

في الخطوة التالية ضعي البلسم على شعرك، لضمان احتفاظ شعرك بالرطوبة بعد الغسيل، كما سيساعدك هذا أيضًا على فك تشابكه بسهولة أكبر، خاصةً إذا كان طويلاً.

3- استخدام مشط واسع الأسنان

فيما بعد مرري مشطًا واسع الأسنان خلال شعرك المبلل لإزالة التشابك، ومن ثم ابدأي في تمشيط شعرك من الأطراف إلى الأعلى، فبهذه الطريقة سوف تعالجي فك عقده عقدك بسهولة أكبر، وستتجنبي جعل شعرك أكثر تشابكًا.