بـ10 كتاكيت فقط.. ربة منزل تبدأ مشروعها على السطح: «بوفر 2000 جنيه شهريا لحمة وبيض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل قرية «البتانون» بالمنوفية، قررت إحدى ربات المنازل رفع شعار الاكتفاء الذاتي، وغلق الأبواب أمام جشع التجار، وعلى هامش المثل الشعبي «من فات قديمه تاه» عاودت السيدة لما نشأت عليه من ربات المنازل قديمًا، خاصة بالقرى والنجوع، إذ اعتمدن على تربية الدواجن بالمنزل، والاكتفاء من إنتاجها من اللحوم البيضاء والبيض.

توفير اللحمة والبيض لشهر رمضان

تجربة حقيقية وثقتها ربة المنزل، من عائلة «الرعو» لتوفير لحمة وبيض لشهر رمضان المقبل، معتمدة على العلف وبواقي الطعام، مؤكدة أن الأمر كان غير مكُلفًا على الإطلاق، فضلًا عن ربحه.

تفاصيل التجربة المنزلية.. بدأت بـ10 كتاكيت

وكشف عاطف الرعو، من العائلة، تفاصيل التجربة لربات المنازل، من خلال «هُن»، قائلة: «تربية الدواجن عادة متأصلة في الريف من سنوات كبيرة، مش معتمدين على العلف بس على بواقي أكل البيت، من الذرة وورق البرسيم والكرنب وغيره، بواقي الخبز الكسر وقلب الباذنجان والكوسة وغيرها»

وحول تفاصيل المشروع، أوضح: «بدأت بـ10 كتاكيت، في 5 عشش فوق السطح، فيهم مياه وإضاءة وسقف خشب، وتقدملهم الأكل والعلف من البواقي مرة الصبح ومرة بليل، والبيض كل يوم الصبح تجمعه».

حصد لابأس به جمعته ربة المنزل، وفقًا لحديثها: «أول حاجة حصدت 7 دجاجات و3 ديوك، ووصل دلوقتى حوالي 35 دجاجة، وطبعا كل يوم حوالي 15 بيضة»

اكتفاء ذاتي وممكن يكون ربحي

وأوضح عاطف الرعو، أن الأمر مجرد اكتفاء ذاتي، ولكن يمكن تحويله لمشروع ربحي: «مش بتهمل الأدوية والتحصين عشان المرض والبرد، وكله استهلاك بيتها وموفرة أكتر من 2000 جنيه شهريا لحمة وبيض، لكن في غيرها بتبيع كل فترة عشان مصاريف بيتها ودروس عيالها».