كيف يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك موهوبا أم لا؟.. الإجابة في 3 خطوات

القاهرة - سمر حسين - ماما

«هل طفلي موهوب؟» سؤال يتبادر إلى أذهان العديد من الآباء والأمهات، بشأن هل ما كان صغارهم متميزون ولديهم الموهبة في أمر ما أم لا، وعادة ما يشعر بعضهم بصعوبة في اكتشاف مواهب أطفالهم بشكل ملحوظ.

وكشف موقع verywellfamily العالمي المعني بكل ما يخص شؤون الأسرة والطفل، عن مجموعة من السمات التي تساهم في اكتشاف موهبة الطفل بسهولة، والتي من بينها:

1- اكتشاف السمات والخصائص

يمكن للآباء البدء في التعرف على موهبة أطفالهم من خلال البحث عن خصائص الأطفال الموهوبين، د والتي من بينها على سبيل المثال، هل للطفل نسبة ذكاء عالية، أو يتمكن من الحفظ والاستيعاب لبعض المواد الدراسية من الوهلة الأولى، أو التميز في تقديم شيء ما كالغناء أو عزف الموسيقى أو التمثيل وغيرها.

2- فرط التساؤلات

من الأمور التي يمكن ملاحظتها بسهولة على الطفل الموهوب، هو سؤاله المستمر بشأن استكشاف أي شيء يحيط به، مع حرصه التام على فهم جوانبه كافة.

3- اختبار الذكاء

يمكن أن يساعد أيضًا إجراء اختبار معدل الذكاء الآباء على تحديد ما إذا كان طفلهم موهوبًا أم لا، ويوصي الخبراء بعدم إجراء هذا الاختبار على الأطفال قبل سن الخامسة، لكن يفضل قبل سن التاسعة لأن النتائج قد لا تكون دقيقة تمامًا.