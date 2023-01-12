«رانيا» خسرت 65 كيلو من وزنها في أشهر بدون عمليات أو تكميم.. اعرف السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالإراداة فقط، والرغبة في التغيير، تبدل حال رانيا عبدالغفار، 45 عامًا، من حال إلى آخر، بعدما كانت تضع قدميها على أولى أبواب العديد من الأمراض المزمنة بسبب زيادة الوزن، قررت التخلي عن الكثير من العادات واتباع نظام غذائي صحي للوصول للوزن المثالي والقوام الرشيق، لتخسر 65 كيلو من وزنها في عام واحد.

رانيا: كنت على أبواب أمراض كثيرة

تؤكد السيدة التي تخرجت من الأكاديمية العربية للنقل البحري، إنها كانت على مشارف مواجهة العديد من الأمراض نتيجة لزيادة الوزن، قبل أن تقرر اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، وتجاهل العمليات الجراحية والتكميم: «كنت داخلة على سكر وضغط وعندي تكيسات مبايض وانزلاق غضروفي، وكمان آلام رهيبة في المفاصل والعظام، لكن حقيقي لما خسيت كل ده مبقاش موجود»

لم تؤثر العادات الغذائية الخاطئة على الوزن فقط، بل دفعتها الزيادة للمعاناة مع الاكتئاب الشديد، وانعدام الرغبة تجاة الدنيا والعمل والناس، حتى قررت وفقًا لحديثها لـ«هُن» البحث حول الأنظمة الغذائية الصحية والمفيدة.

خسيت بهذا النظام الصحي

الكيتو دايت، كان الحل الأمثل لحالة «رانيا»؛ إذ باتت تبحث في المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى توصلت لمجموعة لنظام الكيتو دايت، الذي ساعدها في خسارة 65 كيلو في عام واحد: «دخلت علي كل جروبات الكيتو عشان استفيد منهم، واستمريت معاهم والتزمت لحد ما أصبحت من ضمن أدمن الجروب، وخسيت باتباع نظام الكيتو دايت خلال سنة حوالي 65 كيلو، وما زلت مستمرة عليه، واعتبرته لايف ستايل لحياتي لما لقيت النتيجة دي».

وأوضحت السيدة: «خسيت من 167 كيلو إلى 105 خلال سنة واحدة، وكان حوالي 70% من الوزن خلال الـ4 أشهر الأولى»

رانيا: اتحرمت من أكلات عديدة

قائمة طويلة بالممنوعات حُرمت منها السيدة خلال النظام الغذائي: «الكيتو طبعا في ممنوعات كتير ومفيش أيام فري بالمعني المتعارف عليه بنمنع رز وعيش ومكرونة وبعض أنواع من الخضار النشوية، وأي حاجة فيها دقيق أو نشا والسكر طبعا ممنوع»

وعن النظام الغذائي المتبع، أوضحت: «كل الأكل بيكون عبارة عن خضار وبروتين وبعض أنواع الجبن، ودهون صحية زي الزبدة والسمن البلدي وزيت الزيتون، وأنواع بسيطة جدا من الفاكهة، وممنوع الألبان لكن مسموح الكريمة والقشطة والجبن الطبيعية بدون زيوت نباتية، ممنوع دقيق القمح لكن مسموح دقيق المكسرات و جوز الهند»، مشيرة إلى أنها «بقيت دلوقت هدفي إني أساعد اي حد وصل لمرحلة الأمراض والاكتئاب زيي إنه يرجع للحياة من تاني».