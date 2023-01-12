الامارات | الأردن.. سجن 4 أطباء تسببوا بوفاة مريضة خلال عملية شفط دهون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 يناير 2023

أصدرت محكمة أردنية، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن على 4 أطباء تسببوا بوفاة مريضة، خلال عملية "شفط دهون".

وخلال جلسة للهيئة القضائية الأردنية المختصة بقضايا المسؤولية الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمان، فقد حُكم بسجن 4 أطباء "بجريمة التسبب بالوفاة، خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات، لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات".

وأصدرت المحكمة قرارها بحق المتهمين، والذي سيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، "بعد أن ثبت للمحكمة أن المدانين أجروا عملية شفط دهون لسيدة، نجم عنها مضاعفات تسببت بوفاتها".

وحُكم بحبس طبيب جرّاح لمدة 3 سنوات، وطبيب جراح آخر وطبيب متخصص بالتخدير لمدة سنة واحدة، وطبيب تخدير لمدة 6 أشهر.

وتبين للمحكمة "من خلال البينات والوقائع والاستماع للشهود، أن السيدة أدخلت لإحدى المستشفيات لإجراء عملية تصحيح نُدب جراحية وشفط دهون، وأثناء العملية أجريت لها عمليات أخرى لم يتضمنها وصف العملية التي أدخلت بشأنها".