الامارات | اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض يحتمل أن يحمل حياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 يناير 2023

توصلت بعثة وكالة «ناسا» إلى وجود كوكب بحجم الأرض، يدور حول نجم صغير على بعد نحو 100 سنة ضوئية، ويحتمل أن يكون عليه مظاهر حياة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن الكوكب المكتشف حديثا يسمى «TOI 700 e»، وهو كوكب صخري يساوي حجمه 95 في المئة من حجم كوكب الأرض.

وأضافت الشبكة الأميركية أن هذا الجرم السماوي هو رابع كوكب يتم اكتشافه، يدور حول النجم القزم الصغير «M TOI 700». وتم اكتشاف جميع الكواكب بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة لمهمة «TESS» التابعة لناسا.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن اكتشاف الكوكب في الاجتماع رقم 241 للجمعية الفلكية الأميركية في مدينة سياتل الأميركية، حيث تمت الموافقة على نشر دراسة حول الكواكب الخارجية، من قبل مجلة الفيزياء الفلكية.

من جانبها، قالت إميلي جيلبرت، المسؤولة عن الدراسة الرئيسية في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بكاليفورنيا: «هذا واحد من الأنظمة القليلة التي نعرف عنها، ويضم كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للسكن».

وتابعت جيلبرت أن «هذا يجعل نظام النجم القزم (TOI 700) مثيرا للمتابعة إضافية، الكوكب e المكتشف حديثا أصغر بنحو 10 في المئة من الكوكب d، لذلك يوضح النظام أيضا كيف تساعدنا عمليات الرصد الإضافية التي قامت بها مهمة TESS، في العثور على عوالم أصغر وأصغر».

