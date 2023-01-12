5 أسباب لجفاف العين و7 طرق للعلاج.. استشاري يكشف التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

جفاف العين يُصيب العين عندما لا تستطيع تأمين الترطيب الكافي، ويُمكن بسبب ذلك أن تكون الدموع غير كافية أو غير مستقرة، أو العديد من المسببات، ما يُؤدي إلى التهاب العين أو تلف الغشاء المغطي للعين، وقد يكون سبب ذلك مشكلة صحية كامنة في الأعراض المرتبطة بجفاف العين أو الأدوية التي تسبب الجفاف، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب وعلاج جفاف العين للوقاية منها.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد العسقلاني، استشاري طب وجراحة العيون، إن جفاف العين هو مرض يُسبب عدم الشعور بالراحة، والحرقة بالعين أو الحكة؛ إذ تتكون العين من 3 طبقات وهي الزيوت الدهنية والسائل المائي والمخاط، وأي خلل بها يشعر الشخص بوجود مشكلة في أي طبقة تُسبب الجفاف.

أسباب جفاف العين

- تقدم السن الذي يصاحبه بعض الظروف الصحية.

- أمراض العيون التحسسية.

- الذئبة.

- استخدام بعض أنواع الأدوية كالأدوية التحسسية وأدوية الاحتقان.

- ارتفاع ضغط الدم.

- حساسية عصب القرنية.

- اضطرابات الغدة الدرقية.

مضاعفات جفاف العيون

- التهابات العين؛ إذ تحمي الدموع العين من التعرض للجراثيم.

- جفاف العين يزيد فرصة الإصابة بالتهاب العين.

- تلف سطح العين.

- تآكل سطح القرنية.

- تقرحات القرنية.

- يُعيق جفاف العين الشخص من القيام بنشاطاته اليومية ومن ضمنها القراءة.

علاج جفاف العين

وقال «العسقلاني» إنه يوجد كثير من الدواء لعلاج متلازمة جفاف العين، لكن للوقاية منها يجب اتباع الآتي:

- تجنب التعرض للهواء.

- الحرص على زيادة رطوبة الغرفة في الشتاء.

- الحرص على منح العينين قسط من الراحة بشكل دوري عند ممارسة المهام.

- حاول إغلاق عينيك خلال فترات قصيرة خاصةً عند الوجود في بيئات جافة.

- ترطيب الغرفة والابتعاد عن المناخ الجاف.

- الامتناع عن لبس العدسات اللاصقة حتى علاج الجفاف.

- فحص شامل للعين يُساعد على معرفة سبب جفاف العيون.

ونوه استشاري طب وجراحة العيون، إلى أن معظم الأشخاص الذين لديهم أعراض جفاف العين العَرضية أو الخفيفة، يكفيهم استخدام القطرات المتاحة بوصفة طبية بانتظام، والتي تسمى أيضًا باسم الدموع الاصطناعية، وإذا استمرت الأعراض وزادت حدتها، فيجب الذهاب إلى الطبيب الذي سيُصف علاجا لجفاف العين.