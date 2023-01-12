اضطرابات خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عند نسيان شرب الماء؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينسى الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار شرب المياه طوال اليوم، ما يؤثر بالسلب على صحتهم وجسدهم كما يقلل من نضارة البشرة ويعمل على جفافها، بخلاف بعض الأمراض.

ويجهل البعض حاجة الجسم الضرورية إلى شرب كمية كافية من المياه للجسم، الذي يمد الجسم بالطاقة ويقي من الكثير من الأمراض، من بينها الإصابة بالشيخوخة المبكرة التي يمكن أن تصل حدتها إلى الوفاة.

وكانت كشفت دراسة طبية حديثة إلى أن الشخص الذي لا يشرب كمية كافية من المياه يُنذر بالإصابة بأمراض خطيرة، وشملت الدراسة 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45إلى 65، والتي اعتمدت على قياس نسبة الصوديوم في أجسادهم، والذي أثبت أنه يكشف مدى إمداد الجسم بحاجته إلى الماء.

أضرار عدم شرب المياه بانتظام

وخلصت الدراسة التي أُجريت على فئات عمرية مختلفة على الأشخاص، إلى أن الشخص الذي يتجاوز لديه الصوديوم يكون أكثر عرضه للإصابة بالشيخوخة البيولوجية المبكرة، أي أن جسده يتقدم عمريا مقارنةً بعمره الفعلي الذي هو عليه، كما أنه يعاني من أمراض خطيرة مقارنةً بالأشخاص الدائمي شرب المياه بكميات كافية بنسبة تصل إلى 64%، كالإصابة بمرض فشل القلب والسكري والسكتة الدماغية والخرف.

من جانبه تحدث الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن» عن مخاطر قلة شُرب المياه وأثرها بالسلب على الصحة، قائلا: «تنعكس على الكثير من الأشياء وتؤثر بالسلب على الصحة إذ يعمل على جفاف البول ويتحول اللون إلى البرتقالي وأحيانا يميل إلى البني، بالإضافة إلى زيادة تركيز الاملاح التي تعمل على حبس المياه أكثر وتزيد من الوزن وتقلل عملية الحرق في الجسم، كما تؤدي إلى ضعف في العضلات».

نسيان شرب المياه يؤثر على الشعر والبشرة

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن نسيان شُرب المياه، يعمل على تخزين الدهون في الجسم بشكل كبير، كما تشير إلى عدم التركيز وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، وتعرض البشرة والشعر للجفاف والتساقط والبهتان طوال الوقت.