نصائح مهمة لمساعدة طفلك على تعلم السباحة.. السلامة أولا

القاهرة - سمر حسين - ماما

ممارسة السباحة من الرياضات المهمة التي يحرص العديد من الآباء على تشجيع أبنائهم على تعلمها في الصغر والمواظبة عليها في المراحل العمرية المختلفة، فإلى جانب كونها واحدة من الرياضات التي تمنح الجسم لياقة بدنية جيدة، فإنها تساهم في تعزيز شعوره بالشجاعة وعدم الخوف.

لكن هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب الأخذ بها في الاعتبار عند تدريب الطفل على ممارسة السباحة، والتي ذكرها موقع verywellfamily العالمي، المختص بشؤون الأسرة والطفل، وتتمثل تلك النصائح في:

1- السلامة أولًا

من المهم أن تكوني دائمًا بالقرب من طفلك عندما يكون داخل حمام السباحة، إلى جانب مراجعة قواعد السلامة معه بشكل مستمر قبل البدء في أي تمرين.

2- علاج مخاوف طفلك

كما أنه من المهم أيضًا علاج مخاوف طفلك، من خلال بعض الخطوات وهي:

- املأي كوبًا صغيرًا بالماء الفاتر، واسكبي تيارًا صغيرًا ثابتًا من الماء على أكتاف طفلك ورأسه، حتى يساعده ذلك على التعود على الماء ودرجة حرارته.

- دعيه يجرب السباحة تدريجيًا، مع ضرورة ارتداءه لسترة واقية ونظارات الماء، ومن ثم النزول بشكل تدريجي في المسبح.

3- إرشادات حسب العمر

سيبدو تأقلم الأطفال مع الماء مختلفًا عن الأطفال الأكبر سنًا، لذلك تحتاج كل مرحلة عمرية إرشاداتها الخاصة في الحفاظ على سلامة الطفل في أثناء ممارسة السباحة.