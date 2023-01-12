الامارات | ابنة برنار أرنو على رأس «كريستيان ديور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحكم رئيس مجلس إدارة مجموعة «إل في إم إتش» ورئيسها التنفيذي، برنار أرنو، قبضة عائلته على إمبراطورية السلع الفاخرة الشهيرة، أمس، وأسند إلى ابنته دلفين المسؤولية عن «كريستيان ديور»، إحدى العلامات الرائدة للمجموعة. وعينت المجموعة أيضاً بيترو بيكاري، الذي تولى رئاسة «ديور» منذ عام 2018، رئيساً تنفيذياً لـ«لوي فيتون» خلفاً لمايكل بيرك. وزاملت دلفين أرنو بيرك في شركة «لوي فيتون» على مدار العقد الماضي، وأمضت قبل ذلك أكثر من 10 أعوام في «ديور».