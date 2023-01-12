الامارات | مات سميث ينضم إلى نجوم «الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، عن استضافة النجم مات سميث الذي اشتهر بدوره في مسلسلي «دكتور هو» و«هاوس أوف ذا دراجون»، ضمن القائمة الأولى للضيوف في دورة هذا العام التي تنظم على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بين الثالث والخامس من مارس المقبل.

واكتسب النجم البريطاني مات سميث شهرة بعد تأديته دور الطبيب الـ11 في مسلسل الخيال العلمي الناجح دكتور هو، وتألقه بعده في دور الأمير فيليب في مسلسل الدراما التاريخية «ذا كراون»، كما شارك في العديد من الأعمال الأخرى.

وينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة ممثل الصوت الأميركي كريستوفر سابات الذي أدى أصوات العديد من الشخصيات في سلسلة «دراجون بول زد» واللعبة المشتقة عنها. كما شارك في أداء صوت العديد من الشخصيات في أبرز مسلسلات الأنمي الناجحة.

ويستضيف المعرض أيضاً نخبةً من الفنانين المبدعين مثل مايك بيرازا، وزوجته باتي بيرازا. وأكد القائمون على المعرض استضافة كل من بيج أوهارا، التي أدت صوت شخصية بيل في فيلم «بيوتي آند ذا بيست»، وزاك أجيلار، الذي لعب دور تانجيرو كامادو في «ديمون سلاير» ودور إيثر في أنمي «جينشن إمباكت». ويستضيف نادي السينما منطقة لقاء النجوم التي تتيح للزوار فرصة الحصول على تواقيع والتقاط الصور مع نجومهم المفضلين والاستمتاع بجلسة أسئلة وأجوبة حصرية معهم.