الامارات | صقور «درع الإنتاج الوطني» تستعد للتحليق في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للصقور، أن النسخة الثانية من بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور ستنطلق في 16 فبراير المقبل، بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة العام الماضي، إذ لاقت استحساناً واسعاً من المشاركين ومُنتجي ومُلّاك الصقور.

وتخصص البطولة - التي تنظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور - ثلاثة أشواط للصقور المُنتَجَة في دولة الإمارات، وتشمل شوطاً لفئة الشيوخ، وآخر لفئة العامة مفتوح، وشوطاً لفئة «العامة مُلّاك»، بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها 800 ألف درهم، مخصصة للفائزين بالمراكز الـ10 الأولى من كل شوط. واعتمد مجلس إدارة الاتحاد مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة، كمساهمة إضافية لدعم الإنتاج المحلي.

وأوضح الأمين العام للاتحاد راشد مبارك بن مرخان، أن بطولة درع الإنتاج الوطني تعد امتداداً لمسيرة الاتحاد في دعم رياضة سباقات الصقور، كونها الثالثة في أجندة البطولات المُقامة تحت مظلته، بعد بطولة كأس الاتحاد للصقور، وسباقات التلواح التمهيدية، مشيراً إلى أن الشوط الجديد المخصص لفئة «العامة مُلّاك» ضمن النسخة المقبلة من البطولة، التي ستنظم بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الروية بدبي، يأتي لإعطاء فرصة أكبر في المنافسة للأفراد والمُلّاك أصحاب الصقور المنتجة على مستوى الدولة.