الامارات | «ذاكرة الوطن» تضيء على 3 أهداف في مهرجان الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلط الأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على مثلث الزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية في دولة الإمارات، بمنصة «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها في النسخة الحالية من مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.

وتعدّ هذه العناصر الثلاثة من أهداف التنمية المستدامة، وحظيت باهتمام المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ بدايات النهضة التي عمّت الدولة، وواصلت الإمارات في ظل قيادتها السير على نهج المغفور له الشيخ زايد، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويركز الأرشيف والمكتبة الوطنية على شاشة خاصة في التعليم بوصفه استثماراً في الموارد البشرية، فكلما زادت نسبته زادت إنتاجية الموارد البشرية وارتفعت إنتاجية الفرد بما ينعكس إيجاباً على المستوى الوطني. أما الشاشة الثانية فتبرز جوانب من الزراعة وتطورها؛ فهي التي غيرت وجه البيئة الإماراتية على يدي المغفور له الشيخ زايد، الذي أضفى على الطبيعة لمسة خضراء زاهية، بعد أن أطلق قوله الشهير: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».

وتبرز شاشة ثالثة اهتمام دولة الإمارات بالرعاية الصحية بوصفها من الركائز التي أكدت الأجندة الوطنية عليها، وبذلت الحكومة جهوداً لتعزيز الرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.