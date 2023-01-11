فوائد تناول السمكة الضاحكة ومواسم ظهورها.. تقوي الغضاريف والعظام

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبدو السمكة الضاحكة مبتسمة بالفعل، وتعرف في مصر بـ«الشبين»، وفي دول الخليج بـ«الراي»، ورغم فوائدها إلا أنها ليست من الوجبات المنتشرة، وذلك بحسب أماني الجمال تاجرة الأسماك، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبرة شاشة «dmc».

كل ما تريدين معرفته عن السمكة الضاحكة

تقول «أماني»، إن السمك الضاحك غير منتشر بين الناس لأنه له مواسم يظهر فيه، ويوجد في البحر المتوسط، وله شكل يشبه الإنسان الذي يضحك، وخياشيم تشبه العيون، وتأخذ الأكسجين من من الخياشيم ليخرج من فتحات صغيرة على جانب بطن السمكة، ويتراوح وزن المتوسطة 5 كيلوجرامات، ويمكن أن تصل لـ30 كيلوجرامًا.

السمكة الضاحكة تعرف بأنها «مسمار الضغط» فهي سمكة غضروفية ليست لها عظام، وليست لها قشور وإنما يجري سلخها، وتعمل على تقوية الغضاريف والعظام، وداخل بطونها يوجد بيض مفيد في علاج الشرخ والبواسير.

وعن طريقة طهيها، فقالت إنه يكون بتقطيعها جذل وتُقلى في صينية، وحتى الغضاريف التي داخلها يمكن أكلها، وهي معروفة جدًا في بورسعيد والمدن الساحلية ولا توجد طوال السنة وإنما في مواسم محددة، وتباع أيضًا قطع جذل، والبائع فقط هو من يتعامل معها كاملة، وكيلو السمكة الضاحكة في حدود 150 جنيهًا تقريبًا.