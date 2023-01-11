مشهد يحبس الأنفاس لطفل بجانب موجة قوية.. والشرطة تبحث عن المرافق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مروع يحبس الأنفاس، تصدر عناوين الصحف البريطانية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله طفل صغير يقف على مرمى بوصات قليلة من موجة عاتية قادمة من وسط البحر إلى الشاطئ، وسط حالة من الأمطار الشديدة.

تفاصيل الصورة المتداولة للطفل

جاء ذلك بينما تواجه العاصمة البريطانية لندن خلال هذه الآونة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، تمثلت في هطول الأمطار الغزيرة وانتشار الرياح القوية، والتي أدت إلى ارتفاع أمواج البحار لعدة أمتار وصلت إلى الشوارع والطرقات.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أنه تم التقاط صورة الطفل الذي ظهر وهو يسير إلى جانب أحد الأشخاص، الذي يُعتقد أنه على صلة قرابة منه، إذ كانا يسيران على شاطىء البحر في مدينة بلاكبول، ووصلت إحدى الموجات إليهم بسبب قوتها وشدتها التي ارتفعت عدة أمتار.

وسرعان ما بدأت السلطات البحث عن الشخص الذي ظهر إلى جانب الطفل الصغير، لضبطه والتحقيق معه بشأن تعريضه حياة الصغير إلى خطر محتوم كان يمكن أن يودي بحياته في لحظات.

تحذيرات من حالة الطقس في بريطانيا

وبشأن حالة الطقس غير المستقرة، تم تحذير المواطنين البريطانيين مؤخرًا، من سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى هطول الأمطار الغزيرة، وظهور الرياح القوية التي تسببت في ارتفاع موجات البحار، خاصة في بعض المناطق بجنوب غرب إنجلترا.

ومن المقرر أن تهطل أمطار غزيرة على المملكة المتحدة من مساء اليوم الأربعاء حتى مساء غد الخميس، مع احتمال حدوث فيضانات ببعض المناطق.