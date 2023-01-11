علاج برد المعدة.. أكلات ومشروبات في المنزل تخلصك منه

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات خلال الفترات الحالية، مع انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، عن طرق لعلاج برد المعدة، إذ المرض يعد واحدًا من الفيروسات التي تصيب الكثيرين وخاصة الأطفال مع تغير أحوال الطقس، وتسبب القيء والسخونية وألم المعدة.

وعند حدوث الإصابة ببرد المعدة تستمر الأعراض من ثلاثة أيام وحتى عشرة أيام، إلا أنها تختفي دون تدخل طبي، أو ببعض العلاجات في أحيانًا أخرى.

علاج برد المعدة

هناك العديد من العلاجات التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من برد المعدة، من خلال الطرق التالية، وفقًا للموقع الطبي العالمي «مايو كليك».

- علاج برد المعدة منزليًا

الراحة التامة

واحد من أفضل العلاجات هي الراحلة وعدمبذل مجهود كبير خاصة في الأيام الأولى لراحة الجسم.

النوم

يفضل النوم بما لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، لتقليل أعراض برد المعدة.

التوقف عن الأكل

في حالة حدوث القيء، عليك التوقف عن الأكل لبضع ساعات.

التدفئة

التدفئة السريعة لجسمك وخاصة تخفف من تقلصات وآلام المعدة.

- علاج برد المعدة بالسوائل

يمكن للسوائل الدافئة علاج أعراض وتقلصات برد المعدة، على النحو التالي:

الماء

تناول كميات كافية من الماء لتعويض السوائل التي تم فقدها جسمك بسبب التعرق

مشروب الكمون

يعد من المطهرات والعلاجات لآلام المعدة والبطن إذ يمتص البرد ويقتل الجراثيم والبكتيريا المسببة للألم

عصير التفاح

يحتوي عصير التفاحعلى نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات التي تمد جسمك بالطاقة اللازمة، وتخلصك من الضعف الجسماني والإجهاد.

- علاج برد المعدة بالأعشاب

إليك مجموعة من الأعشاب احرص على شربها عند الإصابة ببرد المعدة

الزنجبيل

الشاي بالزنجبيل

النعناع

الكمون بالليمون.

شاي بالأعشاب المصنوع من الميرمية والبابونج

شاي البابونج

الشمر

-علاج برد المعدة بالأطعمة

هناك بعض الأطعمة سهلة الهضم، التي تحتوي على الكربوهيدرات وتمدك بالطاقة للمساعدة في علاج البرد، وهي

الموز

فاكهة غنية بالبوتاسيوم، إذ يفقده جسمك نتيجة القيء والإسهال.

التوست

يُعالج الغازات والتشنجات.

الأطعمة المسلوقة

أطعمة لينة وسهلة الهضم، وتمدك بالطاقة.

البسكويت المملح

وجبة خفيفة غنية بالصوديوم، حتى لا تتعرض للجفاف نتيجة فقد السوائل.