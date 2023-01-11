الامارات | الجوائز مليون درهم من القرية العالمية.. هذه تفاصيل مسابقة «كنوز أجمل شتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مسابقة «كنوز أجمل شتاء» التي تبلغ قيمة جوائزها النقدية مليون درهم مقدمة من القرية العالمية، وتعد أكبر مسابقة سياحية من نوعها للبحث عن 51 كنزاً مخبأ في مناطق سياحية حول الإمارات.

وتأتي المسابقة ضمن فعاليات النسخة الثالثة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، إذ ستستمر ثلاثة أيام في القرية العالمية بدبي، وسيتم إخفاء 51 صندوقاً في أنحاء دولة الإمارات، وسيحتوي صندوق واحد منها على 500 ألف درهم.

وتعد المشاركة في مسابقة «كنوز أجمل شتاء» متاحة أمام أي شخص يزور دولة الإمارات، أو يعيش فيها. وسيُطلب من كل شخص يرغب في المشاركة التسجيل على موقع Treasure.worldscoolestwinter.ae ومن ثم التوجه للبحث عن أحد الصناديق المخبأة وأخيراً التوجه إلى القرية العالمية بعد إيجاد الصندوق لفتح صناديق الكنز أثناء البث المباشر للحصول على ما فاز به.

وسيتولى اليوتيوبر حسن سليمان «أبوفلّة» خلال المسابقة مهمة الكشف عن أدلة مواقع الكنوز المخبأة خلال بث مباشر على «يوتيوب» وهاشتاغ على «تويتر» بعنوان #أجمل_شتاء_بالعالم مع ذكر حساب أبوفلة على المنصة، من داخل غرفة زجاجية صممت خصيصاً لهذه المسابقة، ولن يتمكن من مغادرتها أو إيقاف البث المباشر حتى يتم العثور على جميع الصناديق الـ51، كما سيحصل الذين يشاهدون في الخارج أيضاً على فرصة للفوز بالعديد من الجوائز التي يخبئها «أبوفلّة» لهم، وكل ما يتوجب عليهم القيام به هو المتابعة.

وقال حسن سليمان إن «المسابقة ستمكن الزوار المحليين والسياح من استكشاف الأماكن السياحية المتنوعة في الإمارات خلال رحلة بحثهم عن الكنز، والاطلاع على الخدمات والأنشطة الترفيهية، والتعرف على الخصوصية السياحية التي تتمتع بها كل إمارة».

وأضاف «التحدي يتضمن العثور على صندوق يحتوي على 500 ألف درهم من بين 51 صندوقاً وزعت في أنحاء الإمارات»، معرباً عن سعادته بإطلاق المسابقة في الإمارات بعد مشاركته في حملة لنجعل شتاءهم أدفأ العام الماضي والتي بثت الدفء في خيام اللاجئين والنازحين والأقل حظاً خلال برد الشتاء القارس.

من ناحيته، قال مدير المسابقة والمدير الإبداعي والمؤسس المشارك لـ8 Flamez، إياد صيام، إن «المسابقة ستمكن المشاركين من التعرف على أهم الوجهات السياحية والترفيهية في الدولة، مع إبراز طبيعتها وثقافتها وتراثها وتاريخها وخصوصاً في فصل الشتاء»، مشيراً إلى أنه تم توزيع 51 صندوقاً في جميع أنحاء الدولة خلال المسابقة، تيمناً باحتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.

