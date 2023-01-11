أجمل الأماكن لقضاء شهر عسل مثالي في الشتاء.. عيش المتعة بأقل تكلفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر شهر العسل، رحلة العمر للمتزوجين حديثا، يبحثان معا عن أكثر الأماكن التي يستطيعون قضاء بها أجمل الأيام، ليستمتعان بالطقس والأجواء الرومانسية، ويعيشان مغامرات جديدة للمرة الأولى مع بعضهما، ودائما ما تحاول السيدات توثيق تلك اللحظات عبر هواتفهن المحمولة، لكن إذ كان الزفاف في الشتاء، فإن الأمر يحتاج استعدادات مختلفة، إذ يعتبر أكثر الفصول الباردة التي ربما تُفسد مخططاتهم، بسبب الأجواء الشتوية والطقس المتقلب وهطول الأمطار والثلوج.

كثير من الوجهات السياحية يبحث الأزواج عنها، لقضاء وقت ممتع بين الزوجين لتوثيق أيام شهر العسل، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والميزانية المخطط لها.

ونستعرض للعرائس والمتزوجين حديثا، أجمل الأماكن لقضاء شهر عسل مثالي في الشتاء، وفق موقع «traveler's Joy».

أجمل الأماكن لقضاء شهر عسل مثالي في الشتاء

من أجمل الأماكن لقضاء شهر عسل مثالي في الشتاء، داخل مصر:

الجونة.

دهب.

سهل حشيش.

الأقصر.

أسوان.

نويبع.

سيوة.

شرم الشيخ.

وعن الأماكن التي يمكن قضاء الأزواج حديثي الزواج، قضاء شهر عسل مميز بها خارج مصر، ويقصدها كثير من الأشخاص حول العالم، للاستمتاع بالمناظر الخلابة والجذابة:

- جزر المالديف.

- اليونان.

- تركيا.

- ماليزيا.

- تايلاند.

- سيرلانكا.

- لبنان.

- النمسا.

- المغرب.

نصائح السفر لشهر العسل

قدم الموقع المتخصص في الأماكن الخاصة بقضاء شهر العسل، أيضا، نصائح يجب أن يتبعها الأزواج الجدد، حتى لا تحدث أي مشكلات تعيق رحلتهم وتُفسد يومهم، منها:

- الاتفاق على ميزانية شهر العسل.

- تحديد قائمة الأفكار للوجهات المحتملة، جمع الكتيبات، مع استشارة وكيل سفريات والبحث في الكتيبات الإرشادية والمجلات والإنترنت.

- عندما تقرر موقعًا، اشتري دليلا إرشاديا لدراسة وجهتك بالتفصيل، سيساعدك هذا أيضًا، على تخصيص سجل شهر العسل.

- تحقق من الإنترنت عن الأحداث الخاصة في وجهتك، خلال الوقت من العام الذي ستسافر فيه.

- إذا كان لدى الأزواج حفل استقبال مسائي، يجب التخطيط للرحلة والمغادرة في منتصف الصباح، أو في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم التالي، لإتاحة متسعًا من الوقت للراحة، والأفضل من ذلك، منح أنفسكم يومًا كاملاً بين حفل الزفاف ومغادرة شهر العسل، لتوديع الأصدقاء والعائلة بشكل جيد.

نصائح بعد الوصول

- الخطوة الأولى حجز المغامرات والأنشطة، بعد الوصول إلى وجهة شهر العسل، وليس قبل المغادرة، غالبًا ما يقدم منظمو الرحلات المحليون أسعارًا أفضل.

- لا تضع الكثير من الأنشطة في جدولك، حتى يكون لديك متسع من الوقت للاسترخاء.

- اسحب الأموال من جهاز الصراف الآلي لبنك محلي معروف.

- اتصل بخدمة الكونسيرج في الفندق لتذكيرهم بأنك تقضي شهر العسل، واطلب اقتراحات للجولات أو الأحداث الخاصة.

- تتعامل العديد من الفنادق مع المتزوجين حديثًا باهتمام خاص.

نصائح أثناء قضاء شهر العسل

- التقاط صورًا تذكارية، مع الاستمتاع بالأنشطة التي تحددها الزوجة مع الشريك.

- زيارة أسواق الأحياء الصغيرة، بدلاً من أماكن التسوق الكبيرة، لشراء الهدايا بأسعار مخفضة.

- من المهم الاحتفاظ بدفتر يوميات معك، حتى تتذكر كل الأنشطة الرومانسية واللحظات المضحكة أثناء رحلتك، سيساعدك هذا أيضًا، على كتابة قصة شهر العسل عند عودتك.

- يجب الاسترخاء والاستمتاع جيدا بالعطلة، وعدم جعل أي شيء يفسدها على الزوجين، فتلك الرحلة لن تتكرر مرة أخرى في العمر.