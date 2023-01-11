أطعمة شائعة ابتعد عنها في فصل الشتاء.. مؤذية لصحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

البحث عن التدفئة هدف يسعى إليه الجميع في ليالي الشتاء القارس، حيث يلزم كثيرون المنازل، ويتجنبون نزول الشارع قدر الإمكان، مع الحرص على تناول الأطعمة المقاومة لنزلات البرد والإنفلونزا، لتعزيز المناعة طوال الوقت، في حين تنشعل الأمهات بتغذية أطفالهن، وتهيئة الأجواء لهم، لمساعدتهم على الذهاب للمدرسة وأداء الامتحانات، في ظل الطقس السيئ.

وربما لا يدري البعض، أضرار تناول بعض الأطعمة على الصحة، وأنها تُنذر بالإصابة بالأمراض المختلفة، التي قد تؤثر بالسلب على الحالة الصحية، رغم المزايا الغذائية الكبيرة التي تقدمها، بحسب تحذيرات خبراء الصحة والتغذية.

أطعمة تسبب خطورة على الصحة

حددت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث وتكنولوجيا الغذاء، بعض الأطعمة التي تُسبب مشكلات كبيرة على الصحة خلال فصل الشتاء، قائلة: «من أكثر الأنواع التي ربما تسبب مشاكل صحية، هي منتجات الألبان، خاصة الزبادي، التي قد تؤدي إلى كثافة المخاط الموجود داخل جسم الإنسان، وهو الأمر الذي يزيد من الاصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والسعال بصفة مستمرة».

وقالت خبيرة التغذية، خلال حديثها لـ«هن»، إن الخضروات النيئة، ربما تسبب مشكلات صحية على المعدة، لذا يجب الحرص على طهيها بشكل دائم، للاستفادة من فوائدها، خاصة للاطفال، إذ تحتوي بعضها على البروتينات والعناصر الغذائية المهمة، وتساعد على تقوية وتعزيز المناعة: «ينصح بتناول الخضار ووضعه داخل السلطات، أو تحضيره داخل الفرن، والابتعاد عن الأطعمة المقلية في الزيوت، لتجنب الإصابة بأمراض القلب، التي تُنذر بالوفاة».

تناول الفواكه في مواسمها

نوهت مروة، إلى أهمية تناول الفواكه في مواسمها، حتى يستفيد الجسم بأهميتها وفوائدها على الصحة، والابتعاد عن التي تم حفظها من وقت الصيف داخل الفريزر والثلاجات، ومن بين تلك الأنواع: «التوت والفراولة، كونهم ليس موسمهم الطبيعي».