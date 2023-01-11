طريقة عمل الكسبرية في المنزل.. أكلة شتوية رخيصة ومفيدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات المنازل عن أكلات شتوية، تساعد على الدفء، ومد الجسم بالطاقة والإشباع خلال فصل الشتاء، خاصة مع الشعور بالبرد الشديد، وإن كانت أكلات غير مكلفة واقتصادية للغاية.

طريقة عمل الكسبرية في المنزل

استعرضت الشيف منى الشربيني، عبر «هُن»، طريقة عمل الكسبرية، المصنوعة من الفول المدشوش بالطماطم والكزبرة، والمناسبة لأجواء الشتاء.

مقادير عمل الكسبرية في المنزل

ربع كيلو فول مدشوش مغسول ومنقوع.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

فلفل رومي مفروم.

فلفل حار مفروم.

كرفس مفروم.

كوب كزبرة خضراء.

لتر عصير طماطم.

ملعقة صلصة طماطم.

كزبرة جافة.

توابل.

طريقة عمل الكسبرية في المنزل

- في قدر على النار، ضيفي الزيت، ثم شوحي البصل المفروم والثوم، مع الكرفس والفلفل، حتى يأخذ اللون الذهبي.

- ضيفي ملعقة من الصلصة، ثم ضعي بالفول المدشوش، وقلبي المكونات جيدًا، حتى تمام النضج.

- ضيفي نصف كوب الكزبرة الخضراء، مع التوابل والملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكزبرة الجافة.

- قلبي المكونات السابقة جيدًا، ثم ضيفي عصير الطماطم، واتركي الخليط «يتسبك»، ثم ضيفي مياه.

- غطي القدر، واتركيها تنضج على النار، حتى تتشرب المياه.

- بعد النضج، ضيفي نصف كوب الكزبرة الخضراء، وقلبي على النار ثم ارفعيها.

- قدميها مع الخبز البلدي والبصل الأخضر والجرجير.