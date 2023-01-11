الامارات | تخفى عن الانتربول لمدة 12 عامًا كمدرب يوغا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حينما قررت متدربة اليوغا ماريا تقديم بلاغ بحث عن مدرب اليوغا ليون فيريرا لتغيبه عن الدروس المعتادة، فاجأتها الشرطة المكسيكية بأن فيرارا هو الاسم المزيف لشخص آخر يدعى خورخي مطلوب للإنتربول بجريمة قتل منذ اثنا عشر عاما.

واعتقلت السلطات خورخي رويدا لانديروس المعروف باسم ليون فيرارا في 13 ديسمبر وبانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما تم إدراجه في قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي منذ 12 عامًا.

وكان خورخي رويدا لانديروس مطلوبًا من قبل وكالة الجريمة فيما يتعلق بجريمة قتل في عام 2010 في بيثيسدا ، ماريلاند ، الولايات المتحدة ، ولكن لم يتم تحديد مكانه أبدًا.

وكان تم العثور على امرأة تدعى سو ماركوم ميتة في قبو منزلها حين تم تحديد لانديروس كمشتبه به رئيسي ، حيث قضى السنوات الـ 12 الماضية على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

لكن خورخي أو ليون الذي تحدثت إليه صحيفة الباييس من هاتف في مكسيكو سيتي فضل الدفاع عن براءته وقال "أنا بريء ... ليس من كل شيء، ولكن مما أنا متهم به ".

وأوضح أنه "بدأ حياة جديدة وأصبح فيرارا ، تاركا قصص حياته القديمة وراءه."

وأضاف: "لم أتبع أي شيء. بمجرد اختفائي عن الرادار ، نسيت تمامًا [التحقيق]. ما زلت أجد صعوبة في الرد على اسم "خورخي" - لم يعد لدي أي منه في داخلي ".

ولكن هذه الإجابة الفلسفية لم تقنع الشرطة حيث لا زال يواجه الآن تهم القتل من الدرجة الأولى والفرار غير القانوني لتجنب الملاحقة القضائية.

من جهتهم أصيب طلاب اليوغا لدى فيرارا بالصدمة من الاختفاء المفاجئ لمدربهم المحبوب، وكانوا هم من قدموا بلاغ الشخص المفقود لمعلمهم المختفي.

وفي حديثها إلى صحيفة الباييس قالت طالبة تحمل اسم ماريا "أشعر بالحزن. أعرف ليون ، لكني لا أعرف من هو خورخي ". وعندما ذهبت لتقديم بلاغ عن شخص مفقود قالت الشرطة لها: "صديقك ليس في عداد المفقودين. إنه رهن الاحتجاز ولديه ملف لدى الإنتربول. لا يمكننا إخبارك أكثر ".

وأضافت: "إذا سنحت لي الفرصة للجلوس معه ، فسأطرح عليه الكثير من الأسئلة".