الامارات | اعتقال رجل تعمد قتل أسرته بحادث سير لكنهم نجوا جميعا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض على رجل من كاليفورنيا يبلغ من العمر 41 عامًا الأسبوع الفائت بتهمة محاولة القتل وتعريض الأطفال للخطر بعد أن خلصت الشرطة إلى أنه تعمد قيادة سيارة تسلا مع أسرته داخل جرف يبلغ ارتفاعه 76 م.

ونجا الركاب الأربعة من الحادث المريع، بالرغم من أن السيارة تُركت مهشمة تماما.

تلقت سلطات كاليفورنيا تقريرًا عن الحادث، الذي وقع على طريق سريع في منطقة تسمى "شريحة الشيطان"، والمعروفة بصعوبة القيادة فيها.

وقال التقرير أنه عند وصولهم إلى مكان الحادث، وجدوا أن دارميش باتيل وزوجته وابنهم البالغ من العمر 9 سنوات وابنتهم البالغة من العمر 4 سنوات لم يكونوا على قيد الحياة فحسب ، بل واعين.

بعد مراجعة الأدلة التي تم جمعها، قالت دورية الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا إن هناك "سببًا محتملاً للاعتقاد بأن هذا الحادث كان عملاً متعمدًا" ، وفقًا لشبكة CNN

وقال بريان بوتينجر، قائد كتيبة في منطقة الحماية من الحرائق الساحلية، لمنافذ إخبارية إن الأضرار التي لحقت بسيارة تسلا تشير إلى أنها اصطدمت بالأرض ثم انقلبت عدة مرات قبل أن تهبط منتصبة على عجلاتها.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، شدد بوتينجر على مدى الجدارة بالملاحظة أن القصة انتهت بالطريقة التي انتهت بها.

وقال بوتينجر للمنافذ: "من غير المعتاد أن ينجو أي شخص من حادث بهذا الحجم في هذه المنطقة".

وهبط رجال الإطفاء على الجرف إلى السيارة لإنقاذ الطفلين بينما استخدمت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا طائرة هليكوبتر لإخراج الزوج والزوجة.

بسبب تقارير إعلامية متضاربة، فإن حجم إصابات الأسرة غير واضح في الوقت الحالي.

ونظرًا لسجل تيسلا الخطير للحوادث التي تنطوي على أوضاع القيادة الذاتية، تساءل البعض عما إذا كانت السيارة نفسها هي المسؤولة عن الحادث المروع.

ومع ذلك ، قالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن السيارة لا يبدو أنها الجاني. ولا زال التحقيق مستمرا.