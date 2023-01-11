الامارات | تايلور سويفت تمتلك ثالث أغنى قط في العالم بثروة تقدر ب 97 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعم، في حال لم تكن مدركًا ، فقد اتضح أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تمتلك ثروة صافية أيضا، وإن كانت ثرواتها مصاحبة أو نتيجة لثروات أصحابها، فواحدة من أغنى القطط في العالم لا تنتمي إلا إلى نجمة غناء البوب تايلور سويفت.

وفقًا لقائمة أغنى الحيوانات الأليفة السنوية، تبلغ قيمة القطة الاسكتلندية المحبوبة المسماة أوليفيا بنسون ، 97 مليون دولار ، مما يجعلها ثالث أغنى حيوان أليف في العالم.

كما هو مذكور في قائمة أغنياء الحيوانات الأليفة ، يعود الفضل في صافي ثروة أوليفيا المثيرة للإعجاب إلى مزيج من المتابعة والظهور على وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيلات الأغاني والفيديوهات الدعائية.

ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة “بيور واو" فإنه "بفضل صافي ثروتها الهائلة البالغة 97 مليون دولار ، حققت أوليفيا نجاحًا خارج عالم التأثير على انستغرام فكسبت ثروتها من البطولة جنبًا إلى جنب مع مالكتها (تايلو سويفت) في العديد من مقاطع الفيديو الموسيقية ، وصنعت خط البضائع الخاص بها الذي تقوم بالطبع سويفت بتسويقه كما ظهرت في العديد من الإعلانات ذات الميزانية الكبيرة ، بما في ذلك إعلانات ومنها دايت كوك ".

وظهرت القطة الثرية في مقطع الفيديو الموسيقي "Blank Space" الذي يحظى حاليًا بأكثر من 3 مليارات مشاهدة على يوتيوب كما لعبت دور البطولة في إعلان AT&T جنبًا إلى جنب مع مالكتها المغنية وكاتبة الأغاني.

يذكر أن أول موقعين في ترتيب الحيوانات الثرية حصل عليهما Gunther VI ، وهو كلب راعي ألماني مملوك لشركة Gunther Corporation وتبلغ قيمته 500 مليون دولار ، ونالا كات ، وهي قطة لديها أكثر من 4 ملايين متابع على انستغرام ، والتي يقال إنها تساوي 100 مليون دولار.

وخلف أوليفيا توجد كلاب مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري - سادي ، صني ، لورين ، ليلى ولوك - تقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار.