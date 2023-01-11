الامارات | حاول إحياء امرأة ميتة بطعنها عدة طعنات في القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا رجلا تبين أنه قام بممارسة طقوس لإعادة امرأة ميتة إلى الحياة بطعنها في قلبها حيث أبقى جثتها لديه لعدة أيام.

وأفادت قناة KPHO-TV أن ستيفن جوزيف أندرسون ، 34 عامًا ، اعتقل ووجهت إليه تهمة جناية واحدة تتعلق بالسلوك غير المنضبط ، وجناية واحدة تتعلق بتشويه جسد، وجنحة عدم الإبلاغ عن وفاة.

كما وجهت تهمة حيازة أسلحة محظورة باعتباره مجرم مُدان ولا يُسمح له بحيازة السكين ، وفقًا لوثائق المحكمة على الإنترنت.

تظهر سجلات المحكمة أن أندرسون التقى بالمرأة ، ريبيكا لين لامبرت ، 33 عامًا ، في حديقة بالقرب من منزله في 12 نوفمبر.

ولاحقا ذهب الاثنان إلى غرفة نوم أندرسون وزُعم أنهما تناولا مخدر الميثامفيتامين ، وفقًا لوكالة KPHO.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن أندرسون أخبر المحققين أنه استحم ، وعندما عاد إلى غرفة النوم ، كان لامبرت قد ماتت.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن أندرسون حاول إحياء لامبرت من خلال أداء طقوس تضمنت طعن قلب المرأة بسكين 5 بوصات.

وفي 14 نوفمبر ، شوهد أندرسون في وسط شارع وهو يحمل سكينًا ومطرقة ، حسبما أفاد مكتب الصحة العامة، مما استدعى وصول الشرطة إلى مكان الحادث بعد لحظات والتي طلبت منه إلقاء السكين ، وهو ما فعله.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن أندرسون اعتقل بعد ذلك.

وفقا للشرطة ، تم نقل أندرسون إلى منشأة للصحة العقلية، حين قام بعدها بالاتصال مع والدته هاتفيا حيث طلب منها أندرسون بإبقاء أطفاله خارج غرفة نومه، لكن الأم الفضولية ذهبت لتفقد غرفة نوم ابنها فوجدت جثة لامبرت.

وفقًا للشرطة ، اعترف أندرسون بقتل لامبرت، حيث تم القبض عليه وسجنه ، وفقًا لسجلات المحكمة.