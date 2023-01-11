علاج قرح الفم بطرق بسيطة وسهلة.. تجنب تناول الأطعمة المُتبلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهابات الفم واللثة، من الأمور التي تزعج العديد من الأشخاص، الذين يقعون عرضة لها بصورة كبيرة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الإصابة بالقرح، لذلك عادة ما يبحث الكثيرون عن طرق علاج قرح الفم للتخلص من تلك الآلام المزعجة والقضاء عليها.

وقبل التعرف على علاج قرح الفم، أوضح الدكتور محمد منيسي، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن السبب الرئيسي في حدوث تلك الأزمة هو إصابة الشخص بالتقرحات القولونية، والتي تؤدي إلى ظهور قرح الفم.

طرق علاج قرح الفم

وقال استشاري أمراض الجهازي الهضمي، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، إن الحصول على المضادات الحيوية اللازمة هي أفضل طرق علاج قرح الفم.

فيما قدمت منظمة الصحة البريطانية nhs، مجموعة من أفضل الطرق لعلاج قرح الفم، والتقليل من الإصابة بها، والتي تتمثل في التالي:

1- استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

2- تناول أطعمة أكثر ليونة، وتجنب تناول الأطعمة الصلبة «النواشف».

3- إجراء فحوصات منتظمة لمنطقة اللثة والأسنان بشكل مستمر.

4- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية شديدة الملوحة حتى لا يزداد الشعور بالآلام.

5- تجنب تناول المشروبات والأطعمة الساخنة.

6- عدم مضغ العلكة.

7- تجنب تناول الأطعمة شديدة «التتبيل».

العلاجات المختصة بالأطباء

كما تتواجد طرق أساسية لعلاج قرح الفم، وهي التي تعتمد على استشارة طبيب مختص، والذي عادة ما يوصي بالآتي:

- المواظبة على استخدام المراهم الخاصة بالفم واللثة.

- استخدام البخاخات العلاجية اللازمة.

- الحصول على مضادات حيوية مناسبة لعلاج الحالة.

- استخدام غسول فم مناسب لتطهير منطقة اللثة من الميكروبات المتواجدة بداخلها في حالة تكون قرح الفم.