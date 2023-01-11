ما هو مرض الذئبة الحمراء.. فنانة شهيرة أشهر المصابين به وصديقتها تبرعت بكليتها لإنقاذها

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هو مرض الذئبة الحمراء، بات الأكثر تداولا وبحثًا عبر محركات البحث «جوجل» من قبل السيدات والأمهات خاصة مع بداية فصل الشتاء الذي يكثر فيه الاصابة بالأمراض المختلفة، التي تنتشر بين الأطفال في المدارس بشكل خاص.

حددت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية لـ«هُن» ما هو مرض الذئبة الحمراء، بإنه واحد من أكثر الأنواع الأكثر شيوعًا وهو مرض مناعي يهاجم الجهاز المناعي والانسجة ويؤدي إلى حدوث التهابات شديدة تعمل على تلف تلك الأنسجة وتؤثر بالسلب على الأوعية الدموية والرئتين والجلد والكلى والمفاصل.

أسباب الذئبة الحمراء

وعن أسباب الاصابة بالذئبة الحمراء، قالت الدكتورة إيمان سند، بإنه يحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس الحارقة، إذ تؤثر على الجلد بشكل سريع، كما يمكن أن تحدث نتيجة العدوى إذ يبدأ ظهورها على جلد بعض الأشخاص وفي أماكن متفرقة من الجسم.

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية أيضا بإنه يمكن أن يصاب الشخص بمرض الذئبة الحمراء بسبب تناول بعض الأدوية خاصة الخاصة بضغط الدم والتي تقاوم الصرع بخلاف المضادات الحيوية.

أعراض الذئبة الحمراء

يعتبر من أول الأعراض التي تشير بالإصابة بمرض الذئبة الحمراء هو الشعور الدائم بالإرهاق، مع الاصابة بالحمى، بخلاف ضيق النفس وطفح على شكل فراشة في الوجه، مع آلام شديدة وتورم في المفاصل

«ألم الصدر..الصداع»، كانت هذه تلك الأعراض التي وضحتها الدكتورة إيمان سند، عن مرض الذئبة الحمراء، مضيفة: «يمكن أن يرتبط بفقدان في الذاكرة، ضعف وظائف الكلى، حساسية من الضوء، مع تحول أصابع اليدين أو القدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه التعرض إلى نزلات البرد أو الضغط النفسي».

أشهر المصابين بمرض الذئبة الحمراء

وكانت كشفت الممثلة سيلينا جوميز، عام 2017 عن خضوعها لعملية جراحية لزراعة كلى كونها تعاني من مرض الذئبة الحمراء، الذي جرى تشخيصها به وهي تبلغ من العمر 25 عاما لأول مرة بالمرض عام 2015، وكان عليها أن تنهي جولتها حول العالم في أوائل العام الماضي بسبب أعراض مرضها المزمن، وكانت تبرعت صديقتها فرانشا رايسا بكليتها، وتم إجراء العملية بنجاح لها.