الامارات | "ذي فايبلمنز" يفوز بجائزة "غولدن غلوب" أفضل فيلم درامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم "ذي فايبلمنز" من إخراج ستيفن سبيلبرغ، والقريب من السيرة الذاتية، أمس، بجائزة "غولدن غلوب" أفضل فيلم درامي.

واستُوحي هذا العمل من طفولة مخرجه الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي نال جائزة أفضل مخرج. ويتناول "ذي فايبلمنز" قصة شاب يهودي أميركي كان يحلم بالعمل في مجال إخراج الأفلام خلال ستينات القرن الفائت، في الوقت الذي كانت الخلافات تسيطر على علاقة والديه الزوجية.

وفازت كيت بلانشيت بجائزة "غولدن غلوب" أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في "تار".

وتتولى الممثلة الأسترالية الأميركية في هذا العمل الذي تدور أحداثه في عالم الموسيقى الكلاسيكية دور قائدة فرقة موسيقية.

ونال الممثل الأميركي أوستن باتلر بجائزة "غولدن غلوب" عن أفضل ممثل في فيلم درامي لتجسيده دور ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي في فيلم "إلفيس" (Elvis).