10 عوامل تُنذر بالولادة المبكرة.. تُشكل خطورة على صحة الأم والجنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

كثير من السيدات يتعرضن خلال الأشهر الأخيرة من الحمل إلى الولادة المبكرة، التي ربما تعرض صحتهن والأجنة لخطر حقيقي فيما بعد، وتعرض الصغار للإصابة بالأمراض المختلفة، مثل السكري من النوع الأول والثاني، والتشوهات الخلقية.

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، العوامل التي قد تسبب الولادة المبكرة، وإنجاب أطفال مبتسرين، التي ربما قد تعرض حياتهم للخطر سواء الجنين والأم.

وكانت من بين العوامل التي قد تسبب الولادة المبكرة، هي التعرض لولادة مبكرة من قبل، مع نقص أو زيادة الوزن قبل الحمل، والإصابة بالعدوى، بجانب إصابة الأم بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

عوامل تُنذر بولادة مبكرة

كما أشارت «الصحة» أيضا إلى أن التدخين يعتبر من أكثر الأسباب التي تُنذر بالولادة المبكرة هي التدخين الذي يؤدي بالسلب على حياة الأم والجنين، كما إن العمر يمكن أن يؤثر أيضا إذا كان أقل من 17 عاما أو أكثر من 40.

«الجينات والحمل المتعدد توأم وثلاثة توائم أو أكثر»، تعتبر أيضا تلك الحالات والعوامل التي قد تسبب الولادة المبكرة ومن بينها أيضا حالات الحمل المتقاربة جدا.

أطعمة تقي من الولادة المبكرة

وكان حدد الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد عن الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تقي من الولادة المبكرة، لـ«هُن»، إذ قال: «تعتبر الولادة المبكرة من الأسباب التي ربما تودي بحياة الأم والجنين وتشكل خطورة كبيرة جدا على الصحة، لذا يجب اتباع نظام صحي وغذائي طوال فترة الحمل من بينها تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك والكالسيوم والبروتين، مثل الخضراوات بشكل عام كالبروكلي والقرنبيط والكرنب والفاصوليا الخضراء والبطاطس، بجانب الرمان وقرع العسل، الذي يعالج من الانيميا ويقوي عضلة الرحم ويساعد على تطور ونمو الجنين ويمنع الاصابة بالتشوهات الخلقية.