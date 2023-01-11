لايف ستايل

صيحات الجليتر لمكياج العيون في 2023.. «أبرزها الفضي والأزرق»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الجليتر لمكياج العيون 2023

يعتبر مكياج العيون هو أهم ما تبحث عنه الإنثى وتزيينها هو السبيل الأول للظهور بإطلالة جذابة خاصة بعد انتشار موضة الجليتر، والذي أصبح يستخدم بكثرة في مكياج العيون لرسمها بشكل مميز منها ما يشبه الحضارات القديمة ومنها ما هو عصري يلائم الموضة، ويحدد الجليتر بألوانه المختلفة شكل العيون من حيث الكبر والصغر، ولعام 2023 هناك العديد من الألوان التي ظهرن بها عارضات الأزياء للدور العالمية الشهيرة.

في التقرير التالي يقدم «هن» صيحات مكياج العيون بالجليتر لعام 2023 وأبرز الألوان المستخدمة في إبراز جمال العيون وفقاً لموقع «imaxtree» البريطاني.

مكياج عيون جليتر أصفر من عروض مارك فاست Mark Fast

يعتبر لون الجليتر الأصفر من أشهر الألوان المستخدمة في مكياج العيون لعام 2023 للظهور بإطلالة نارية ساحرة، ما عليك إلا أن تقومين بتطبيق ظل العين الأصفر الجليتر فوق الجفن المتحرك وعند كسرة العين وتحت العين وعند زوايا العين، كما يمكنك أن اعتمدي الشفاه الطبيعية وتغطية خفيفة جداً للبشرة، للظهور بمكياج متوازن.

 

3247662524.jpg

مكياج عيون جليتر قوي باللون الأزرق من عروض لاكان سميث Laquan Smith

أما الجليتر الأزرق للعيون فهو من إطلالات المكياج القوي، إذ يمكنك اعتماد مكياج عيون جليتر قوي باللون الأزرق وتطبيق كمية مكثفة من الجليتر على الجفن المتحرك وزوايا العين، جنباً إلى جنب مع الأيلاينر الأزرق على خط الجفون السفلية وأكملي إطلالتك بالقليل من البلاشر الزهري على تفاحة الخدين.

d4033c2e5a.jpg

مكياج عيون جليتر باللون الفضي من توري بورش Tory Burch

يمكنك الاعتماد على مكياج عيون جليتر باللون الفضي فوق الجفن العلوي في السهرات والاحتفالات، كما يناسب الجليتر الفضي الاطلالات باللون الأحمر والأبيض والأسود، بالإضافة إلى أنه يبرز العين ويعزز من جمالها.

aa1e725b1d.jpg

 

مكياج عيون جليتر باللون الأحمر

يعتبر مكياج العيون جليتر باللون الأحمر من الإطلالات المميزة في بداية العام الجديد، ذلك من خلال اعتماد جليتر بدرجات اللون الأحمر فوق الجفن العلوي، مع الكحل الأحمر الغامق على خط الجفن السفلي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا