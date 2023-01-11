10 فواكه يمكن اعتمادها أثناء الريجيم.. منتشرة بأسعار منخفضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان الوزن، من أهم الأهداف التي يسعى إليها الجميع، وذلك لحياة صحية أفضل ويمكن تحقيقه من خلال اتباع نظاما غذائيا صحيا ولذيذا في نفس الوقت، فيمكن تناول فواكه لتخسيس الوزن الزائد، إذ أن بعضها يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وبعضها غنية بالألياف التي تعطيك الشعور بالشبع، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» 10 أنواع من الفواكه تساعد على خسارة الوزن بسرعة.

وقدم الدكتور رامي رمزي، استشاري التغذية، عبر «هُن»، روشتة بفواكه يمكن تناولها خلال النظام الغذائي، ولكنه نوه أنه يجب تنظيم تناول الفاكهة حيث يمكن أن تتسبب في مستويات غير طبيعية في الدم بسبب محتواها السكري إذ تم تناولها بطريقة خاطئة، وجاءت الفواكه كالتالي:

فواكه للمساعدة في إنقاص الوزن

- التفاح

يلعب التفاح دورًا في إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فهو يساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة، إذ يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، ولتحقيق استفادة غذائية أكبر من التفاح في الريجيم، ينصح بتناوله مع الزبادي والشوفان.

- البرتقال

يوفرالبرتقال الألياف المفيدة لإنقاص الوزن، بفضل قدرته الكبيرة على التحكم في الشهية، واحتوائه على البرتقال وفيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتحسين امتصاص الجسم لمعدن الحديد.

- الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الفواكه الغنية بالدهون الصحية في الريجيم، يساهم في تقليل الشعور بالجوع لفترة طويلة ويخفض الكوليسترول الضار.

- التوت

يساعد على امتصاص الكربوهيدرات في الدم، مما يقلل من فرص تخزين الدهون في الجسم.

- الرمان

يحتوي على مضادات للأكسدة تساعد على تقليل الشهية، وزيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وتنظيف الجسم من الدهون الضارة خلال فترة التخسيس وحرق الدهون.

- الأناناس

له تأثير على تخسيس الوزن وحرق الدهون، لأنه يخلص الجسم السموم والدهون الضارة.

- الجريب فروت

من أفضل فواكه للتخسيس السريع الجريب فروت ويرتبط عادة بالنظام الغذائي وفقدان الوزن.

- الكيوي

من أفضل فواكه التخسيس الغنية بالألياف إذ أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف من الفواكه والخضروات تعزز فقدان الوزن وتزيد من الشعور بالشبع وتحسن صحة الأمعاء.

- الموز

يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر وعلى الرغم من أن الموز غني بالسعرات الحرارية أكثر من الفواكه الأخرى إلا أنه يحتوي على نسبة من العناصر الغذائية حيث يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم.

- البطيخ

إذ أن استهلاك الفواكه التي يوجد بها نسبة عالية من الماء يساعد على خسارة الوزن.

خطة الأكل الصحي وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها

- التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والحليب ومنتجات الألبان منزوعة الدسم أو قليلة الدسم.

- احتواء النظام الغذائي على الأطعمة البروتينية، مثل المأكولات البحرية واللحوم والدواجن الخالية من الدهون والبيض والبقوليات، ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور.

- تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول.

- الاعتماد على الأكلات التي تحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة.

- إضافة الفلفل أو البروكلي أو البصل المجمد لأكلاتك الرئيسية والخضروات الورقية.

- تناول الأكلات المليئة بالفيتامينات والألياف والمعادن.

- تناول كميات أقل من تلك الأطعمة، خاصة الغنية بالسعرات الحرارية أو الدهون أو السكريات المضافة.