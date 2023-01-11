نصائح عاجلة لحماية طفلك من تأثير المرتفع الأزوري أثناء الامتحانات

القاهرة - سمر حسين - صحة

انطلق ماراثون امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل، في عدد من المحافظات، بالتزامن مع تقلبات الطقس، وتتابع الأمهات، حالة الطقس أولًا بأول لحماية أبنائهن من آثار الطقس ونزلات البرد المنتشرة خلال فصل الشتاء، وأصبحت جميع الأمهات قلقة بسبب حالة من التغيرات المفاجئة في الأجواء والأمطار، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» حالة الطقس لشهر يناير، حسبما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس ليومين مقبلين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن» إنه لمدة يومين تتأثر البلاد بحالة من الطقس المنخفض بسبب امتداد المرتفع الأزوري في طبقات الجو العليا، ويتزامن معه مرتفع جوي آخر على سطح الأرض، يصاحبه كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وبعض المناطق من البحر المتوسط.

طقس الامتحانات ودرجة الحرارة

وأضافت «غانم»، أن حالة الطقس في مصر في فترة الامتحانات غير مثيرة للقلق، إذ أنه مع نهاية الأسبوع يحدث تحسن في الأحوال الجويه وفرص الأمطار ستكون قليلة، ولا يوجد تقلبات جوية مثلما حدث يوم الأحد، بالإضافة أن الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية وبعض المناطق من البحر المتوسط تصاحبها انخفاض في درجة الحرارة في فترة النهار والليل، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 18 و19 درجة مئوية نهارًا، وفي الليل تترواح الصغرى بين 11 و12 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن فرصة الأمطار الخفيفة مستمرة يوم الثلاثاء لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما أوضحت أن البلاد لم تتأثر بعد بالمرتفع السيبيري المتوقع أن يضرب البلاد خلال فصل الشتاء في شهر يناير.

نصائح للحماية من البرد

ويقدم «هن»، نصائح للوقاية من نزلات البرد التي تسود فصل الشتاء، حسب وزارة الصحة والسكان المصرية، حفاظًا على الصحة والحماية من الأمراض المختلفة وهي كالتالي:

- ارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد على التدفئة وتُحافظ على درجة حرارة الجسم.

- تناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية المناعة وتحافظ على الصحة.

- ممارسة الحركة البدنية في اليدين والقدمين لمزيد من التدفئة.

- تناول المياه والسوائل قبل الخروج في الطقس البارد.