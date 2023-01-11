الامارات | أنشطة عائلية مرحة وجوائز في «سوق المرفأ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «سوق المرفأ»، الوجهة البحرية في «جزر دبي»، أنه يقدم لضيوفه خلال مهرجان دبي للتسوق باقة من الفعاليات العائلية المرحة التي تسعى لإرضاء الجميع، علاوة على إتاحة الفرصة للفوز بجوائز قيمة.

وسيستمتع أفراد الأسر والأصدقاء بوقت مميز عبر تجربة مجموعة من الأنشطة المميزة في «سوق المرفأ»، إضافة إلى صفقات وعروض، كما يمكن الحصول أيضاً على فرصة ربح سيارة «GAC» جديدة بالكامل طوال مدة مهرجان دبي للتسوق، إذ سيتم الإعلان عن اسم الفائز في 29 يناير الجاري.

ويمكن للزوار التوجه لزيارة «مركز المتاحف»، الذي يضم أكثر من 100 فئة من التحف الأثرية واللوحات المبتكرة يدوياً في دولة الإمارات، والأدوات الإعلامية، والآلات الموسيقية والمجوهرات.

كما يمكن للزوار الاستمتاع في أكشاك الطعام بمأكولات الشوارع من دول آسيوية عدة.