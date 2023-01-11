الامارات | العالم يغني في دبي.. حفلات ونجوم وفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضم جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية والترفيهية الحية التي تستضيفها الإمارة خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، وفي مقدمتها: دبي بيتس، وسيرك دو سولي، والفعاليات العائلية، مثل عرض دبي على الجليد: الجميلة النائمة، علاوة على حفلات لنجوم عرب وأجانب، من بينهم عمرو دياب وخالد عبدالرحمن وأريجيت سينغ وأشانتي.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق مهرجان كور يونيتي، أول مهرجان للتخييم وممارسة الرياضة والاستمتاع بالموسيقى في المنطقة، بالتعاون مع «كور دايركشن»، في حتّا من 13 حتى 15 الجاري، إذ يتعاون مع الفريق الذي اشتهر بـ«يوغا آت ذا توب برج خليفة» و«دبي أوبرا غاردن ميوزيك أند موفمنت»، ليضمن برنامجاً ممتعاً يجمع بين المحافظة على اللياقة البدنية والمغامرة والترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويشهد مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي عرض المسرحية الساخرة الحرب العالمية السادسة في 13 و14 الجاري، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الكوميديا الخليجية مثل حسن البلام وزهرة عرفات ومحمد الرمضان وفهد البناي وعبدالعزيز النصار.

كما يتضمن جدول فعاليات دبي مسابقة Murder Mystery الشهيرة عالمياً، في «فندق السيف التراثي» حتى 12 مارس المقبل، إذ تدعو الضيوف لإبراز مهاراتهم في الاستكشاف وحل الألغاز.

ويستضيف مسرح كوكا كولا أرينا عرض أوفو الترفيهي من سيرك دو سولي من غد وحتى 18 الجاري، الذي تستوحي فيه المخرجة ديبورا كولكر الالهام من الحشرات، إذ تطير المخلوقات وترفرف وتزحف وتقفز برشاقة حول منصة المسرح، على ألحان المؤلف الموسيقي بيرنا سيباس، في العرض القائم على الحركة الراقصة.

أما على مسرح السفينة كوين إليزابيث 2 فينظم (أيام 13 و14 و20 الجاري) عرض مايند تو مايند للألعاب الذهنية، الذي يجمع الثنائي المقيم في دبي جميس ومارينا اللذين أبهرت عروضهما الجماهير في أنحاء العالم.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق السنوي حتى 29 الجاري، ويتيح للزوار كما في كل عام تخفيضات مميزة في المراكز التجارية ووجهات التسوق، مع فرص الاستمتاع بعروض ترفيهية يومية وسحوبات على جوائز قيّمة.

ويحتضن مسرح دبي أوبرا أمسيةً فنية واحدة في 27 الجاري لراقصة الباليه العالمية سفيتلانا زخاروفا، نجمة فرقة «باليه بولشوي» الشهيرة، وتنضم إليها نخبة من راقصي مسرح البولشوي مثل ميخائيل لوبوخين، وفايشسلاف لوباتين، ودينيس سافين، وأرتيمي بيلياكوف، وأناستازيا ستاشكيفيتش، وآنا تورازاشفيلي.

وتستضيف دبي مهرجان «إلرو إكس إكس أل» الشهير الذي انطلق من برشلونة، وجالت عروضه 84 مدينةً في 34 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويحط رحاله في دبي للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم، في 17 و18 الجاري، ويعد أحد أضخم مهرجانات الموسيقى الراقصة في العالم.

أما المسرحية الموسيقية «شريك» فتنطلق على مسرح دبي أوبرا خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير. ويستند العمل الموسيقي الاستعراضي إلى قصة الفيلم الحائز جائزة الأوسكار.

ويطل عازف البيانو الشهير هافاسي على مسرح دبي أوبرا في 14 الجاري.

ويتضمن جدول فعاليات دبي حفلاً للمغني الشهير في عالم بوليوود وموسيقى البوب أريجيت سينغ في 20 الجاري في كوكا كولا أرينا.

كما يحيي النجم المصري عمرو دياب في «حفل أبيض» مباشر، حفلاً يطغى عليه اللون الأبيض على مدرج مدينة دبي للإعلام في 21 الجاري.

وتستضيف دبي المؤلف الموسيقي هانز زيمر، في عرض برفقة أوركسترا تضم 45 عازفاً، على مسرح كوكا كولا أرينا في 27 الجاري.

ويعود نجم البوب والروك الإنجليزي توم أوديل على مسرح دبي أوبرا في الرابع من فبراير المقبل.

ويحيي المغني والشاعر خالد عبدالرحمن حفلاً في دبي أوبرا بعد غد، وسيقدم خلاله أغاني تعود بالجمهور إلى أجواء التسعينات.

وستؤدي أشانتي مغنية الآر أند بي الأميركية الشهيرة، خلال الحفل الذي تحييه مع فرقتها في كوكا كولا أرينا في 21 الجاري، مجموعةً من أشهر أغاني القرن الماضي.

وفي مطلع فبراير المقبل، ينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، الفعالية الأضخم في المنطقة للكلمة المكتوبة والمحكية، بدورته الـ15 في إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي، ومكتبة محمد بن راشد.

وسيعود مهرجان مذاق دبي 2023 ليحتفي بفنون الطهي من الثالث وحتى الخامس من فبراير المقبل في مدرج مدينة دبي للإعلام.

• خالد عبدالرحمن يحيي حفلاً في دبي أوبرا بعد غد.



• الجدول يتضمن حفلاً للمغني الشهير في بوليوود أريجيت سينغ في 20 الجاري.

• 21 الجاري، يطل عمرو دياب في «حفل أبيض» على مدرج مدينة دبي للإعلام.

أنغام بيتهوفن وموزارت

تستضيف دبي مهرجان «إن كلاسيكا» الدولي للموسيقى من 12 فبراير وإلى الثالث من مارس المقبلين على مسرح كوكا كولا أرينا. وتجمع العروض نخبةً من العازفين وفرق الأوركسترا من أنحاء العالم، إذ يؤدون مقطوعات وسيمفونيات لأشهر الموسيقيين الكلاسيكيين مثل بيتهوفن وموزارت وتشايكوفسكي.