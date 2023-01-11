الامارات | مهرجان القوز للفنون في دبي: «ارتحال» بين 3 عوالم خيالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان القوز للفنون مجدداً في نسخته الـ10، التي تنظم تحت عنوان «ارتحال» على مدى 28 و29 يناير الجاري، في «السركال أفنيو» ومنطقة القوز. ومن المقرر أن يشهد المهرجان برنامجاً حافلاً ومتنوّعاً يضم أكثر من 200 فعالية، إذ يشمل أكثر من 50 مفهوماً إبداعياً من أنحاء القوز، احتفاءً بمرور عقد من النجاح على تأسيسه. ويزخر الحدث بالعروض الفنية والموسيقية الحية، والعروض الأدائية المعاصرة، وعربات الطعام، والأعمال الفنية التركيبية في الفضاء العام، وأنشطة اللياقة وغيرها الكثير.

ومن أبرز فعاليات المهرجان مشاركة المغنيين: بو كلثوم وسانت ليفانت، اللذين سيقدمان عروضهما الموسيقية الحية في دولة الإمارات للمرة الأولى، إضافة إلى كل من الدي جي وفنان الهيب هوب بيج هاس، أول مذيع سعودي يدخل هذه النوعية من الموسيقى لقائمة برامج الراديو.

وستتم دعوة الزوّار إلى وضع أفكارهم المسبقة جانباً بمجرد دخولهم بوابات المهرجان، إذ سينتقلون إلى ثلاثة عوالم خيالية، في عالم الارتحال إلى الطبيعة سيتحدى الزوّار إدراكهم للفضاءات ويستسلمون لسعة الطبيعة الرحبة، أما في عالم الارتحال إلى السايبورغ، فسيستكشف الزوّار الأبعاد المذهلة للفضاء الرقمي، وفي عالم الارتحال إلى الطفولة يمكن للزوّار إطلاق العنان لمشاعر الطفولة الداخلية لديهم واللعب والاستمتاع بعالم الطفولة الساحر مرة أخرى. وسيجسد كل عالم من هذه العوالم الثلاثة، من خلال أعمال تركيبية مختلفة وأنشطة اندماجية وغيرها المزيد.

وتحفل فعاليات مهرجان هذا العام بأسماء مميزة، إذ تستعرض الفنانة دي جيه باتشولي، المقيمة في دبي، مقطوعاتها الفنية الملهمة بمزيج من موسيقى البوب والفانك والديسكو وغيرها، بينما ستقدم فرقة «ذا تيستي بسكتس» المحلية معزوفاتها الهادئة وإيقاعاتها الحية على المسرح. وأما مجموعة Mutek المتخصصة بالفنون والموسيقى الرقمية فستعرض عملاً تركيبياً تفاعلياً يعزّز الوعي بشأن تغيّر المناخ للفنان أمير ب. آش.

ويستضيف كونكريت، وهو فضاء المعارض والفعاليات المنوّعة في «السركال»، مرة أخرى تجارب تفاعلية مثيرة وغامرة تحفز الفكر، وتم ابتكارها من قبل استوديو الفنون الرقمية «إريغولار» لتحدي التصورات المسبقة وإلهام النقاش والحوار.

كذلك يستعرض طلبة جامعة زايد أعمال الخريجين/الخريجات الجدد، التي تتماشى مع فكرة المهرجان عبر معرض الخريجين الأول للكلية منذ «كوفيد-19»، بتقييم وإشراف والتر ويليمز، في إطار التعاون مع خريجي كلية الفنون والصناعات الإبداعية بالجامعة.

ويترقب عشاق الموسيقى أيضاً عروض «قوز إنكور» للمواهب الناشئة، التي تمثل تعاوناً بين مهرجان القوز للفنون في «السركال» و«ذا فريدج»، وتقدم العروض بعض المواهب الصاعدة في الإمارات.