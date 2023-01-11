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الامارات | الحلقة الثانية من «أمير الشعراء» تنطلق الليلة

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من «أمير الشعراء» تنطلق الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة ثانية حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وتشهد الحلقة منافسة أربعة شعراء، هم: شريهان الطيب (السودان)، ونجاة الظاهري (الإمارات)، وعبدالواحد بروك (المغرب)، ومحمد اليوسف (البحرين).

وأسفرت الحلقة الأولى عن تأهل الشاعر السعودي إبراهيم حلّوش بدرجة 47 من أصل 50، أما بقية الشعراء فينتظرون حلقة الليلة للإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: سيدي محمد المهدي، وأسماء جلال، ودانا محمود، إذ يعود اختيار شاعرين آخرين إلى تصويت الجمهور من ضمن الثلاثة المتبقين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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