عملية تجميل تتصدر الاهتمامات على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما قصتها؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عمليات التجميل بأنواعها تلقى إقبالًا من قبل العديد من الأشخاص على مستوى العالم وبشكل خاص السيدات، وذلك لرغبة الكثير منهن في الظهور بملامح شبابية جذابة طوال الوقت، لكن مؤخرًا، أصبحت إحدى عمليات التجميل هي الأكثر رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وباتت محط أحاديث الكثير من السيدات.

سبب الحديث عن عملية التجميل

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن عملية التجميل التي لاقت أكثر رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي الخاصة بسحب الدهون من الخد، وقد لاقت إقبالًا كبيرًا للحديث عنها، وذلك بعدما ترددت شائعات بشأن خضوع الكثير من المشاهير لها، وهو ما دفع العديد من السيدات للبحث عنها ومعرفة نتائجها ومدى تأثيراتها على تغير الشكل.

وخلال السطور التالية، يستعرض «هن»، أبرز التفاصيل عن عمليات سحب الدهون من الخد، وكيفية عملها.

كيفية إجراء عملية تجميل سحب الدهون من الخد

يتم إجراء عمليات تجميل سحب الدهون من الوجنتين بإحداث الطبيب المختص، شقوقا صغيرة على جانبي فم الشخص، ومن ثم يقوم بإزالة بعض الدهون الموجودة بالمنطقتين، إذ أوضحت دارين سميث، جرّاح عمليات التجميل في نيويورك، إنه يمكن من خلال هذه الجراحة إبراز عظام الخدين عن طريق التخلص من الدهون الموجودة في منطقة الخد.

وكشف جراح التجميل العالمي، عن الفئتين الأكثر إقبالًا على إجراء تلك العملية، وهما:

1- الذين يتميزون بوجه كروي وممتلئ، قد يرغبون بتنحيفه قليلًا.

2- كبار السن الذين يرغبون في تجديد شبابهم.