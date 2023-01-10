طريقة عمل القرنبيط «دفاية الشتاء».. وصفات اقتصادية غير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل، عن طريقة عمل القرنبيط في المنزل، الذي يعتبر من أكثر الأطعمة التي يكثر تناولها خلال فصل الشتاء، خاصة أنها تعطي الطاقة والحيوية والإحساس بالدفء، ومفيدة لصحة الأطفال، حال ضعف المناعة.

ونقدم طريقة عمل القرنبيط في المنزل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد، واستخدام إمكانيات على قد الإيد.

طريقة عمل القرنبيط

المقادير:

قرنبيط.

2 بيضة.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

كمون ناعم.

ماء.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

شبت مفروم.

كزبرة خضراء.

بقدونس.

ثوم مفروم.

فلفل حار.

زيت.

طريقة عمل القرنبيط للشيف نجلاء الشرشابي:

- الخطوة الأولى، سلق القرنبيط في ماء مغلي على النار، مع إضافة الكمون الناعم إليها، ومن ثم خلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود.

- الخطوة الثانية، إضافة الفلفل الحار مع البيض والماء والشبت والبقدونس والكزبرة، والتقليب المستمر للخليط حتى يتجانس مع بعضه البعض.

- تقطيع القرنبيط المسلوق في الخليط، وقليه في الزيت السخن، بعد وضعه في التتبيلة، ويُقدم مع البطاطس والأرز، حسب الرغبة في تناول الطعام.

طريقة عمل القرنبيط في الفرن

المقادير:

قرنبيط.

لحمة مفرومة.

دقيق.

زبدة.

طماطم.

بصل.

ثوم.

روزماري.

جبنة موتزاريلا.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

لبن.

مكعب مرقة.

طريقة تحضير قرنبيط في الفرن:

- الخطوة الأولى، وضع القرنبيط في ماء مغلي به كمون على النار.

- تشويح البصل والثوم المفرومين في زيت زيتون على النار.

- إضافة اللحمة المفرومة وقلبي جيدًا.

- ضيفي الملح والفلفل الأسود والروزماري وعصير الطماطم.

طريقة عمل البشاميل

- إضافة مكعب مرقة للزبدة على النار، وعليها الدقيق بنفس كمية الزبدة، ثم إضافة اللبن البارد، ثم وضعه في صينية نصف كمية القرنبيط، ثم نصف كمية اللحمة المعصجة، ثم نصف كمية البشاميل.

- إضافة المتبقي من القرنبيط، ثم المتبقي من اللحمة المعصجة، ثم المتبقي من البشاميل، وعلى الوجه يتم وضع الجبنة الموزاريلا، ومن ثم يتم إدخالها داخل الفرن حتى تمام النضج.