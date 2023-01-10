تطورات الحالة الصحية لصاحبة السعادة إسعاد يونس بعد تغيير مفصل الفخذ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صاحبة السعادة والوجه البشوش المشرق، الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، التي تحب الظهور بتفاؤل، وتستضيف في برنامجها الأشهر حاليا «صاحبة السعادة»، ضيوف يتحدثون من القلب وبنشرون البهجة في كل مكان، بالموسيقى والفن، ولعل تعرضها لوعكة صحية، كان النبأ الأكثر إيلاما لمحبيها ومتابعيها وجمهورها العريض، الذين دائما ما يرغبون في التعرف على تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لجراخة لعلاج كسر في عنق الفخذ.

تطورات الحالة إسعاد يونس الصحية

قال الدكتور عمر سليمان، أستاذ جراحة العظام والمفاصل، الطبيب المعالج للفنانة إسعاد يونس، إنها تتعافى في الوقت الحالي، من الإصابة التي ألمت بها، بعد خضوعها لعملية جراحية، نؤكدا أنها أصبحت أضل الآن.

وأوضح: «حالتها كويسة، وبتتحسن كويس جدا الحمد لله، ومستمرة على كورس التعافي، والأدوية والعلاج الطبيعي، وهي تستمع لتعليمات الأطباء».

كواليس إصابة إسعاد يونس

كانت إسعاد يونس، قد تعرضت لوعكة صحية ألمت بها، بعد سقوطها على سلالم بيتها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في عنق الفخذ، خضعت على إثره لعملية جراحية بإحدى المستشفيات، غيرت فيها مفصل الحوض الأيمن كله، قبل أن تعود إلى بيتها مجددا، وتخضع حاليا للعلاج الطبيعي، حيث بدأت تستعيد عافيتها بشكل كبير.