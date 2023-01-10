طريقة عمل السبانخ بالصور والخطوات.. غنية بالفوائد وتمنح الدفء في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحب معظم الأمهات تقديم السبانخ لأسرتها، لاحتوائها على العناصر الغذائية المثالية لصحة جيدة، إذ تعد السبانخ مصدرًا مهمًا للعديد من الفيتامينات والمعادن وحمض الفوليك والحديد، كما تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجلد والمناعة، خاصةً في فصل الشتاء لما تبعثة من دفء للجسم، لذا نقدم وصفات لذيذة وشهية بالسبانخ، أعدها الشيفات من خلال قناة «cbc sofra» لإعدادها لأولادك.

طريقة عمل السبانخ بالأرز على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي

المقادير:

- كيلو من أوراق السبانخ.

- نصف كوب أرز مسلوق.

- كوبان عصير طماطم

- لحم -حسب الحاجة-.

- بصلة متوسطة مفرومة.

- فصوص ثوم مهروسة.

- ملعقتين من الزيت أو السمن.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون والملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

- سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم ضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصفر لونه.

- ضيفي عصير الطماطم للبصل والملح والفلفل الأسود والكمون، واتركي الخليط حتى يغلي.

- غطي الإناء واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- اسلقي اللحم.

- ضيفي السبانخ والأرز واللحم المسلوق للخليط وقلبي جيدًا الخليط سويًا.

- اتركي الخليط على نار هادئة لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى ينضج.

- أذيبي ملعقة صغيرة من السمن على نار متوسطة، ثم ضيفي الثوم، وحمريه.

- ضعي الثوم على الفور فوق السبانخ، واتركيها تغلي مرة واحدة، ثم ارفعيها من على النار.

- قدمي السبانخ في أطباق التقديم ساخنة.

طريقة السبانخ بالحمص

المقادير:

- زيت زيتون.

- ملعقتان كبيرتان بصل.

- ثوم مفروم.

- ملح.

- ملعقة صغيرة ونصف كمون.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- سبانخ مفرومة.

- حمص مسلوق.

- نصف كوب ماء.

طريقة التحضير:

- ضعي الزيت والبصل في طاسة، وقلبيه على النار حتى يبدأ يحمر.

- ضيفي الثوم والملح والكمون والكزبرة، وقلبي حتى تتداخل المكونات.

- ضعي السبانخ، وقلبيها لمدة 5 دقائق على النار.

- ضيفي الحمص واسكبي الماء، واتركيها حتى تغلي على النار وتنضج.

السبانخ على خُطى الشيف نورا السادات

- المقادير:

- جبنة فيتا.

- سبانخ بلدي.

- زعتر.

- ثوم.

- بقدونس.

- جبنة شيدر حمراء مبشورة.

- كريمة.

- جبنة موتزاريلا.

- زيت زيتون.

- توست.

- ليمون.

- ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

- حمصي التوست ورشي عليه الزعتر.

- ضعي رشة خفيفة وقطعي السبانخ قطع صغيرة.

- ضعي السبانخ بداخل الطاسة وشوحيها حتى تذبل.

- ضعي رشة الليمون والملح والفلفل.

- قلبي المكونات جيدًا وضعي الكريمة، واعصري الليمون لإضافة مذاق جيد.

- ضعي الجبنة الشيدر والموتزاريلا، وقلبي المكونات جيدًا.

- اخرجي التوست وادهنيه بالجبنة، وضعي السبانخ على التوست.

- ضعي على الوجه الجبنة حتى يصبح مقرمش.