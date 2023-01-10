مفاجأة في ملابس المضيفات ببريطانيا.. اعتماد الحجاب ضمن زيها الرسمي الجديد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في خطوة فريدة وغير مسبوقة، قررت الخطوط الجوية البريطانية، اعتماد زي رسمي جديد، بعد ثباتها على شكل معين، منذ أكثر من 20 عامًا، إذ أدخلت الحجاب ضمن الزي الرسمي لها.

دبلوماسية بريطانية تعلق على الخبر

وصفت الناطقة باسم الجكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، روزي دياز، أن اعتماد الحجاب كأحد خيارات الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية، يعد بداية جديدة لعام جديد.

وأضافت خلال تدوينة عبر حسابها على موقع التغريدات «تويتر»: «لمن أرادت الحجاب من المضيفات، هذه هي روح التسامح والتنوع التي نصبو إليها في بريطانيا، يشمل خيار ارتداء سترة وحجاب، لمن أرادت ارتداءهما من المضيفات»، موجهة سؤال لمتابعيها: «ما رأيكم بهذا الخبر؟».

تعليق المتابعين على الزي الرسمي الجديد

تفاعل عدد كبير من المتابعين على التغريدة، معبرين عن سعادتهم بالخطوة غير المسبوقة، ومن بين التعليقات: «جميل جدا أن نرى هذا الاحترام والتقدير للمحجبات المسلمات، جميل قبول الآخر واحترامه في إطار التعدد واحترام الجميع للجميع، خطوة جديدة تستحق الإشادة والتقدير، خطوة رائعة جدا جدا وفيها يظهر مدى التسامح وتقبل جميع أبناء الوطن في الحقيقة بريطانيا مثال رائع بدءا من الدستور الشامل الذي يعطي الحقوق للجميع».

مواصفات الزي الرسمي للمضيفات

الزي الرسمي الجديد للمضيفات، الذي يطبق اعتبارا من ربيع العام الجاري، جاء حصيلة 4 سنوات من العمل السري، وسط تكتم عليه، إذ شارك خلاله أكثر من 1500 موظف من الخطوط الجوية، لتجربة التصاميم، وهي عبارة عن بدلة للرجال من 3 قطع مع سراويل، وللنساء أمامهم أكثر من خيار، يتمثلوا في ارتداء التنورة، أو البناطيل، مع خيار السترة والحجاب، لمن تريد ارتداءهما من المضيفات، وفق صحيفة «التلغراف».