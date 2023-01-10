كيف قتل تسرب الغاز عريس سوهاج؟.. 9 إرشادات لتجنب الخطر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتسرب غاز أول أكسيد الكربون، إلى الأشخاص في الأماكن المغلقة دون أن يشعرون، ويحصد أرواحهم بلا حول أو قوة منهم، ليحصد لقب «القاتل الصامت» بكل جدارة، ويعد فصل الشتاء بوجه خاص، الموسم سقوط ضحاياها، عن طريق غاز السخان والبوتاجاز، خاصة العرسان الجدد في ليلة الزفاف، وهو ما حدث للمحامى الشاب حنا شنودة، المعروف بـ«عريس سوهاج».

توفى «حنا» في ليلة فرحه، بعد أن اختنق بغاز البوتاجاز، إذ أشار تقرير الطب الشرعي، إلى أن العروسين تركا ماء يلغي على النار، حتى تبخر تماما، وانطفأت النار، لكن لم يتوقف الغاز، وظل ينتشر في أنحاء الشقة حتى امتلأت به.

كيف يؤدي البوتاجاز وسخان الغاز للموت؟

الاختناق في الحمام والشقة بات شائعا للغاية، وما يحدث عبارة عن تسريب لغاز أول أكسيد الكربون المكان، في مقابل قلة نسبة الأكسجين في المحيط، وهو غاز لا لون له ولا رائحة ولا طعم، بالتالي غالبا لا يشعر الضحية بأنه يستنشقه، لكنه في نهاية المطاف يؤدي للوفاة.

يؤثر الغاز يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، ومن أعراضه الصداع الخفيف، الدوار، وضيق التنفس وفقدان الوعي، فيشعر الضحية بالارتخاء بمجرد استنشاقه، وهو ما أطلق عليه اسم الموت اللذيذ، لأن الضحية يموت وهو مسترخي، ولا يستطيع أن يتحرك، حتى مع علمه بأنه يختنق في الوقت الحالي من غاز السخان، ويحدث له تسمم.

وقال اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، في تصريحات لبرنامج «اليوم» على قناة DMC، إن المشكلة ليست سخانات الغاز فقط، إنما كل سخانات الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية والبوتاجازات، لكن الأكثر خطورة الغاز، لأن مواد الاحتراق فيه مثل أول أكسيد الكربون، الذي يؤدي للاختناق والوفاة، ويمكن أن يموت الضحية خلال دقائق فقط.

كيفية الحماية من الموت بالغاز؟

هناك بعض الإرشادات التي وضعها جهاز الحماية المدنية، وموقع «good house keeping»، من بينها:

- ضرورة الحفاظ على تهوية جيدة في أماكن أجهزة الغاز، مثل السخان والبوتاجاز.

- يجب توفير مكان للتهوية في الحائط بالقرب من الجهاز الذي يعتمد على الغاز.

- التأكد من عدم انسداد منافذ الغاز.

- صيانة صمامات الأمان كل 6 أشهر على الأقل.

- التأكد من سلامة صمام الأمان المتمثل في الثرموستات، ومؤشر الحرارة.

- الاستعانة بمتخصص عند تركيب الأجهزة التي تعتمد على الغاز.

- عند الشعور بتسرب غاز، يجب تهوية المكان جيدا، وغلق مصدر الغاز، وعدم تدخين السجائر.

- تجنب تعرض الأنابيب أو مصدر سريان الغاز، إلى ارتفاع درجات الحرارة.

- استخدام رغوة الصابون، للتأكد من عدم تسرب غاز.