فنانون عاشوا صدمة موت الأبناء قبل جورج وسوف.. أحدهم دفن ابنته واستكمل المسرحية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات صعبة يعيشها النجوم والنجمات داخل الوسط الفني، نتيجة فقدان الأبناء على حياة أعينهم، ليذوقوا مرارة الفقد، إما لحوادث مآساوية أو وفاة طبيعية، وكان أخرهم الفنان اللبناني وسلطان العرب جورج وسوف، الذي توفي ابنه الأكبر«وديع»، بعد تعرضه لمضاعفات صحية على خلفية خضوعه لجراحة تكميم بالمعدة، وهو ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المعدة، نظرًا لندرة فصيلة دمه.

حالة من الحزن يعيشها الفنان جورج وسوف، الذي ودع فلذة كبده وعاش لحظات قاسية خلال مراسم الدفن وتلقي العزاء، إذ كانت تجمعه به علاقة وطيدة قائمة على الصداقة، فكان يُحب الجميع أن يناديه «أبو وديع».

لم يكن الفنان جورج وسوف، وحده الذي ذاق مرارة فقد رحيل الأبناء بل عاش تلك اللحظات المريرة الكثير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

ويستعرض هُن أبرز الفنانين والفنانات الذين رحلوا أولادهم في سن صغير، خلال السطور التالية.

وفاة ابنة الفنان محمد رضا

محنة كبيرة تعرض لها الفنان محمد رضا، الذي عُرف بالكوميديا وإلقاء الإفيهات لكنه تعرض لفقدان ابنته الوحيدة، التي قضى السرطان اللعين عليها، رغم تلك الصدمة إلا أنه اضطر للذهاب إلى المسرح لأداء إحدى المسرحيات دون تأجيلها، وتحدث نجله عن كواليس ذلك اليوم خلال لقاء تلفزيوني، إذ قال: «بابا راح دفنها ورجع المسرح، كان عندها 38 سنة واتوفت بالسرطان وقف على المسرح وأدى دوره، كنا معاه وقتها لإننا عارفين الاحساس الصعب اللي كان بيعيش فيه، المخرج بعد المسرحية خرج للجمهور وبلغهم إن الأستاذ محمد رضا بنته اتوفت ورفض إلغاء العرض وقال في ناس قاطعة تذاكر وجاية من بيوتها علشان تستمتع والعمال بيسترزقوا منه».

وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

وعاشت الفنانة جومانا مراد، هذه الحالة الحزينة، إذ توفيت ابنتها «ديانا»، وأعلنت الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مدونة: «الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي».

وفاة ابنة هاني شاكر

قبل أكثر من 10 أعوام، عاش الفنان هاني شاكر فترة صعبة بعد فراق ابنته «دينا» التي رحلت بعد معاناة مع مرض السرطان، وتركت له توأم والذي يقوم على تربيتهم، وخلال لقاء له ببرنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، تحدث عن وفاة ابنته، ودخل في حالة بكاء هستيرية، قائلًا: «فراق بنتي دينا كان صعب عليا فراق الضنا مميت، حتة مني نازلة بتحطيها تحت بإيدك صعب جدًا، وعيت على أبويا وأمي لما اتوفوا وأخويا، لكن هي كانت صعبة، بشوفها في بنتها مليكة، بحس إنها فيهم وفي روحهم وكلامهم وتصرفاتهم، هما أحلى حاجة في حياتي».

وعن كواليس الوفاة، قال الفنان هاني شاكر: «هي اتعذبت أكثر من 4 سنين، كان عندي لأخر وقت ثقة في ربنا إنه هيشفيها، قعدنا سنتين في باريس، كنا بنفكر نطلع الصين وإن عندهم طريقة معينة في معاملة المرض، كان عندها أمل لأخر وقت، ماتت عندها 27 أو 28 سنة، ماتت وسابت لي توأمين ولد وبنت، كان عندهم سنتين، وهي بقالها 10 سنين دلوقت، وأنا اللي بربيهم شوية عندي وشوية عند والدهم، الموضوع صعب، محستش إن غلاوتهم أكتر من دينا.