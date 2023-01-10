من هي «كليوباترا الأهلي» ثريا محمد؟.. أفضل مُسجلة «ثلاثيات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حققت نجاحات كبيرة، وحصدت ألقابا لم تتحقق من قبل في تاريخ كرة السلة لسيدات مصر، حتى لقبت ثريا محمد، ذات الـ27 عامًا، لاعبة النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بـ«كيلوباترا السلة»، من جانب الاتحاد الدولي للعبة، بسبب ممارستها اللعبة باحتراف منذ بداية مشوارها، وطريقة تفكيرها خلالها دخول المباريات، إذ لم تسع للفوز فقط، بل لتحقيق الانتصارات بفارق كبير.

وتوجت مساهمتها القوية في الفوز التاريخي للمارد الأحمر على الغريم التقليدي الزمالك، في مباراة دوري السوبر ضد النادي الزمالك، بفارق 70 نقطة، بنتيجة لم تحدث من قبل.

بداية ثريا محمد واحترافها

قالت «ثريا» في لقاء سابق لها على قناة «ON SPORTS» مع الإعلامي سيف زاهر، إنها بدأت لعب كرة سلة في عمر 8 سنوات، موضحة: «كنت أمارس رياضات أخري مثل السباحة والتنس، لكني لاحظت حبي وتميزي في كرة السلة، وأن لدي مهارات عالية، لذا أعطيت لها أولوياتي في التدريب ،وكنت أحرص على الانتهاء من المهام اليومية للعب والتدريب»، ثم التحقت بمنتخب الناشئين في سن 15 عامًا، في عام 2011، وحصلت على لقب أحسن لاعبة في إفريقيا، ومن هنا بدأت احتراف اللعبة.

أفضل 10 لاعبات في العالم

لعبت ثريا محمد، كثير من المباريات التي حققت فيها الفوز إلى اليوم، وقد دخلت ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، وحققت مع فريق النادي الأهلي لكرة السلة، فوزًا كبيرًا على مدار الأعوام الماضية، إلى أخر مباراة التي أقيمت يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر أمام نظيره الزمالك، بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة.

فارق الأهداف في المباراة مع نادي الزمالك

أكدت ثريا في تصريحات إذاعية، إنها لم تحضر مباراة تنتهي بفارق 70 نقطة كاملة، منذ ممارستها اللعبة، وهو ما تحقق أمام الزمالك، مرجعة السبب إلى أن المدير الفني لم ينشغل بالنتيجة أو زيادة الأهداف، وطيلة المباراة كان يطالب اللاعبات بزيادة عدد النقاط، والهدف في تحقيق نتائج تاريخية مرضية للفريق، مضيفة: «إننا لا ننظر إلى أي منافس ونلعب من أجل الفوز فقط وإحراز أهداف كبيرة في كل المباريات».

وفي نوفمبر 2022، حصدت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، جائزة أفضل مُسجلة رميات ثلاثية في دوري المرتبط، الذي حققه الفريق بعد الفوز على سبورتنج في إياب نهائي البطولة.