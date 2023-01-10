وصية الفنانة رغدة حال وفاتها.. طلب مفاجئ من ابنتها «بثينة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو صغير، أعادت الفنانة رغدة، مشاركته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أثناء حلولها ضيفة في لقاء تليفزيوني على إحدى القنوات السورية عام 2007، كانت تتحدث خلاله عن حياتها الشخصية، والوصية التي تركتها لابنتها «بثينة»، وطلبت منها تنفيذها بعد وفاتها.

«حبيبتي بثينة، أوصيكي وأنا بكامل قوايا العقلية والنفسية، ألا تستقبلي أحدا للعزاء بعد موتي، فقط أصدقائكِ الحقيقيون، الذين سيعروفون كيف يأتون إليكِ ويشاطرونكِ العزاء الحقيقي»، كانت تلك وصية رغدة، لابنتها، التي كتبتها بخط يدها وعرضتها خلال استضافته في برنامج «وقف يا زمن».

وصية رغدة لابنتها بعد وفاتها

علقت الفنانة رغدة على الوصية، التي قُرأتها على الهواء مباشرةً، بعد تفاجأت بانتشارها، قائلةً: «هيدي جزء من الوصية، طقوس العزاء اللي بشوفها فيها مفارقات كثيرة، بحس إن العالم بيروحوا العزاء ليصوروا فيديو ويحصروا مين موجود ومين لا، وعندهم خبرية بيحكوها ومين عمل شو، قعدت أقلد لها اللي بيحصل صارت تضحك، هيدخلوا البيت ويبدأوا يتكلموا شوفي ياختي مش عارف إيه وحصل إيه».

موقف رغدة من إقامة العزاء

عن المعني الحقيقي لمراسم العزاء من وجهة نظرها، قالت رغدة: «العزاء إني أقف جنبك وأواسيك، لما صديقة ليا زوجها توفى كانت عايشة لوحدها في البيت، وهي ست مانها صغيرة، ما رضيت أتركها تنام لحالها أول ليلتين على الأقل، كانت بتقوم مفزوعة بالليل، وتسترجع ذكرياتها، علشان كدع وصيت بثينة محدش يدخل البيت وقت وفاتي».

يذكر أن رغدة، ولدت بمدينة حلب في سوريا، لأب حلبي وأم لاذقانية، تزوجت من تاجرالسجاد عبد الله الكحال، وأنجبا 3 أبناء هم: بثينة، تميمة، ومحمد، ولم يستمر الزواج بعد ذلك، وتعد واحدة من أكثر الفنانات اللواتي يتمتعن بشهرة كبيرة في الوطن العربي باكلمه.