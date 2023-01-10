الامارات | أب لمئة وولدان يقرر وقف الإنجاب وأب لستين ولد يبحث عن الزوجة الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مزارع أوغندي لديه 102 طفل و 568 حفيدًا من 12 زوجة أخيرًا إنهاء خططه للتمدد الأسري، بسبب الضغوط المادية، وذلك في الوقت ذاته الذي رحب فيه معالج باكستاني يدعى سردار خلجي بطفله الستين معلنا بحثه عن زوجة رابعة لزيادة عداد أسرته.

وطلب موسى حصحية ، 67 عامًا من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل حتى يتمكنوا من شراء الطعام وفق ما نقل عنه موقع "فيرست بوست" .

وتابع موسى "لقد أصبح دخلي أقل بشكل متكرر على مر السنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ، ونمت عائلتي بشكل متزايد".

ويعيش موسى مع جميع زوجاته في نفس المنزل حتى يتمكن من "مراقبتهم" وفقا لما قال لوسائل الإعلام.

وأكدت زوجته الصغرى ، زليقة ، وهي أم لـ 11 من أطفاله قرار زوجها بالتوقف عن الإنجاب حين قالت "أنا أتناول حبوب منع الحمل لأنني رأيت الوضع المالي السيئ ".

من جهته احتل معالج باكستاني يبلغ من العمر 52 عامًا عناوين الأخبار أخيراً بعد أن رزق بطفله الستين معلنا في ذات الوقت أنه يريد إنجاب المزيد من الأطفال للوصول للرقم مئة.

لدى سردار جان محمد خان خلجي ، المقيم في كويتا ، عاصمة بلوشستان ، عائلة كبيرة جدًا يأمل في استمرار نموها في السنوات القادمة.

ولدى المعالج الباكستاني ، الذي يدير عيادته الخاصة في المدينة ، ثلاث زوجات ، وقد رحب للتو بطفله الستين ، وهو صبي اسمه خوشال. ورغم أن هذا أكثر من كافٍ بالنسبة لمعظم الناس ، لكن سردار قال إنه يريد أن يتزوج زوجة جديدة ويستمر في إنجاب الأطفال.

"لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع ، "قال سردار جان محمد خان خلجي لمحطة بي بي سي ، مضيفًا أنه يريد أن ينجب المزيد من الأبناء والبنات مع جميع زوجاته.

ومن المثير للاهتمام ، أن سردار احتل عناوين الأخبار العالمية في عام 2016 ، بعد وقت قصير من الترحيب بطفله الخامس والثلاثين في العالم. في ذلك الوقت ، أعلن عن خططه لإنجاب ما لا يقل عن 100 طفل ، وبالاعتماد على معدله الحالي وخططه لجلب زوجة رابعة إلى الأسرة ، يبدو أن هدفه قابل للتحقيق.

واعتاد "الطبيب" الذي يدير عيادة غير منظمة حيث يعالج الناس من الأمراض البسيطة مثل الصداع ، أن يتفاخر بثروته وكيف يمكنه رعاية أسرته بأكملها ، لكنه اعترف مؤخرًا أن التضخم أثر على موارده المالية . ومع ذلك ، لا يزال ملتزمًا بتنمية أسرته.

وأوضح "لقد تضررت الأعمال التجارية (..) أسعار جميع الأشياء الأساسية بما في ذلك الدقيق والسمن والسكر تضاعفت ثلاث مرات. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، يواجه جميع الباكستانيين ، بمن فيهم أنا ، صعوبات".