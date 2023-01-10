قلق عالمي من انتشاره.. أعراض ترجح إصابتك بمتحور XBB الجديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف جديدة تصيب الأشخاص في مختلف العالم، تسبب زعر كبير وقلق بعد تفاقم أعداد إصابات مرض كوفيد19، التي تزيد بشكل كبير وتنتشر بسرعة البرق، خاصة من متحور «أوميكرون» الجديد، ما يجعل الأمهات في حالة من الخوف الشديد على أسرتها وأطفالها بشكل خاص خوفا من الإصابة بالمرض وانتشار أعراضه فيما بينهم.

خوف وذعر بسبب المتحور الجديد

وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، عن ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا بشكل كبير خلال فترة ما بعد عيد الميلاد، وفيما يخص المتحور الجديد من «أوميكرون»، الذي يُعرف باسم«XBB.1.5» الذي ظهر في الهند للمرة الأولى، هو أسرع عدوى متنقلة من الفيروس المعروف علميا بـ«سارز كوف 2» حتى الآن، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

ارتفاع الإصابة بالمتحور الجديد في بريطانيا والهند، جعل العديد من الدول تفرض تقديم فحوص سلبية ضد فيروس كورونا للقادمين من الهند وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وفيما يخص الأعراض التي تشير للإصابة بالمتحور الجديد من أوميكرون، فقد أشارت هيئة الصحة العمومية في بريطانيا بأن الإصابة به يكون مصحوبا بعدد من الأعراض، والتي تشبه ما يظهر على الإنسان عندما يصاب بنزلات برد.

أعراض المتحور الجديد

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الشعور بالارتجاف.

- سعال متواصل.

- تغير في حاستي الشم والتذوق.

- الشعور بالتعب.

- حكة في الجسم.

-صداع.

- التهاب في الحلق.