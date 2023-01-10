الامارات | سيارات هونجتشي الصينية تعزز تواجدها في الأسواق الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة هونجتشي التابعة لمجموعة فاو الصينية التوسع في سوق السيارات العالمية مع التركيز على السوق الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان للشركة الصينية القول إنها تعتزم إقامة أكثر من 700 مركزا لتجربة سياراتها و1000 متجر و600 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية في الخارج، حيث تستهدف وصول المبيعات الخارجية إلى 10% من إجمالي مبيعاتها بحلول 2025 ثم 25% من المبيعات عام 2030.

كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية تزيد عن مليون سيارة بحلول عام 2025، بما في ذلك أكثر من 500 ألف وحدة من السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة. ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات 5ر1 مليون وحدة، مع كون سيارات الطاقة الجديدة هي الأغلبية بحلول عام 2030.

نمت هونجتشي، التي تعني "العلم الأحمر" باللغة الصينية ، لتصبح علامة تجارية شهيرة في الصين منذ إنشائها في عام 1958 من خلال سنوات من خدمات الليموزين للمناسبات الاحتفالية الوطنية. وحققت العلامة التجارية مبيعات بلغت 310 آلاف وحدة في عام 2022، بزيادة نسبتها 3% سنويا.

مجموعة فاو هي واحدة من أقدم وأكبر شركات تصنيع السيارات في الصين، تأسست عام 1953 ويقع مقرها الرئيسي في تشانجتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

