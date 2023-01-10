الامارات | الأمم المتحدة: وفاة نحو 5 ملايين طفل قبل بلوغ عامهم الخامس في 2021

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقديرات للأمم المتحدة نشرت اليوم الثلاثاء بأن حوالي 5 ملايين طفل توفوا قبل بلوغهم سن الخامسة في عام 2021.

كما وجدت أحدث التقديرات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لتقدير وفيات الأطفال أن 1ر2 مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5 و 24 عاما فقدوا حياتهم خلال نفس الفترة ، وهو ما يعادل وفاة طفل أو شاب كل 4ر4 ثانية.

ووجد تقرير منفصل للأمم المتحدة صدر اليوم الثلاثاء أن 9ر1 مليون طفل ولدوا ميتين في عام 2021. وقال التقرير إن العديد من الوفيات كان من الممكن تجنبها من خلال رعاية صحية أفضل.

وقالت فيديا جانيش من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "لا ينبغي أبدا قبول مثل هذه المأساة واسعة الانتشار والتي يمكن الوقاية منها على أنها حتمية. التقدم ممكن مع إرادة سياسية أقوى واستثمار مستهدف في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية لكل امرأة وطفل".

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه في حين تحسنت الأمور منذ عام 2000 مع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم بنسبة 50%، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنا والشباب بنسبة 36% وانخفاض معدل المواليد الموتى بنسبة 35%، "انخفضت المكاسب بشكل كبير منذ عام 2010".

وحذر فريق الأمم المتحدة من أن ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب سيموتون قبل عام 2030 إذا "لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية".

وأظهرت التقارير أيضا أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت 56% من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في عام 2021، مع تعرض الأطفال المولودين في المنطقة لأعلى مخاطر وفاة الأطفال في العالم.

