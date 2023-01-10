نصائح للمذاكرة قبل الامتحانات في ظل الطقس السيئ.. أكل العدس وممارسة الرياضة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامن موسم امتحانات نصف العام الدراسي الأول، مع برودة الطقس وسقوط الأمطار، ما يزيد الأمر صعوبة على الطلاب، خاصة أن الطقس الحالي، يشجع على الكسل والخمول، بحسب داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إذ وجهت في في بيان، عدة نصائح للمذاكرة في هذا الطقس البارد.

نصائح للمذاكرة في الطقس البارد

- البعد عن المذاكرة على السرير، لأن ذلك يحفز أكثر الخمول، لذا يلزم المذاكرة على مكتب في مكان جيد الإضاءة والتهوية غير المباشرة.

- تناول الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم، وهناك بعض الأكلات المميزة في الشتاء، التي لا تمنح الدفء فقط، لكنها تمد الجسم أيضا، بالطاقة مثل: شوربة العدس والبطاطا والبليلة.

- تناول المشروبات الساخنة، التي تساعد على التدفئة، مثل الكاكاو.

- إذا ظهر على الأبناء شعور الملل والخمول، اطلب منهم ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، لاستعادة النشاط مرة أخرى.

وجبة الإفطار مهمة أيام الامتحانات

اختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بأنه لا يجب إغفال وجبة الإفطار في أيام الامتحانات، خصوصا أنها تساهم في زيادة التركيز والتذكر، ويجب التنبيه علي الأبناء بعدم ملامسة أعمدة الإنارة خلال المطر، لسلامتهم خلال السير بالشوارع.

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين، انتظمت امتحانات نصف العام الدراسي، في عدد من المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، رغم التقلبات الجوية والأمطار القوية، التي أصابت مصر خلال الساعات الأخيرة.

والتزم الطلاب بحضور لجان امتحانات نصف العام 2023، بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم، مساء أمس، على عدم صدور أي قرار بتعطيل امتحانات نصف العام 2023، في المدارس اليوم، بسبب الأمطار.